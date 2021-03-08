Анатолий Вассерман решил пойти в политику и стать депутатом Госдумы

С партией он пока не определился, но озвучил варианты.

Российский телеведущий и публицист Анатолий Вассерман принял решение баллотироваться в депутаты Госдумы. В политике многократный победитель интеллектуальных телеигр намерен заниматься исследовательской работой.

"Я действительно намерен баллотироваться, но от кого именно — это ещё рассматривается. Я не исключаю, что буду самовыдвиженцем, не исключаю и того, что пойду от "Справедливой России", — сказал он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Вассерман отметил, что для него вся работа в политике — это прежде всего работа исследовательская. Он считает, что важно понять, что происходит и почему. Основываясь на своих впечатлениях от предыдущего опыта, знаток делает вывод, что ответ на вопрос "что делать?" гораздо важнее ответа на вопрос "кто виноват?".