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Регион
Опубликовано 8 марта 2021, 19:20

Анатолий Вассерман решил пойти в политику и стать депутатом Госдумы

Анатолий Вассерман. Фото © ТАСС / Галкин Николай

Анатолий Вассерман. Фото © ТАСС / Галкин Николай

С партией он пока не определился, но озвучил варианты.

Российский телеведущий и публицист Анатолий Вассерман принял решение баллотироваться в депутаты Госдумы. В политике многократный победитель интеллектуальных телеигр намерен заниматься исследовательской работой.

"Я действительно намерен баллотироваться, но от кого именно — это ещё рассматривается. Я не исключаю, что буду самовыдвиженцем, не исключаю и того, что пойду от "Справедливой России", — сказал он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Вассерман объяснил, в чём схожесть Зеленского и Порошенко
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Вассерман отметил, что для него вся работа в политике — это прежде всего работа исследовательская. Он считает, что важно понять, что происходит и почему. Основываясь на своих впечатлениях от предыдущего опыта, знаток делает вывод, что ответ на вопрос "что делать?" гораздо важнее ответа на вопрос "кто виноват?".

А ранее Вассерман дал прогноз на 2021 год. По его мнению, третья мировая война "заваривается" в Турции и США. На них и надо внимательно смотреть. Ковид же, по его словам, никуда не денется. Этот год тоже пройдёт "под знаком коронавируса".

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Алексей Дёмин
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