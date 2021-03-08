Букетный переполох: мужчины устроили ажиотаж на цветочных рынках Москвы 8 Марта — видео
Среди покупателей затесалось и несколько женщин.
Ажиотаж на цветочном рынке в Москве 8 Марта. Видео © LIFE
В павильонах Рижского рынка в Москве с самого утра царит настоящий ажиотаж. Съёмочная группа Лайфа отправилась туда и выяснила, какие цветы пользуются особым спросом в Международный женский день.
"8 Марта — это такой праздник весенний, поэтому большинство берут тюльпаны. Тюльпан, мимоза, гиацинт — все эти цветочки весенние. Красный [цветок] — это любовь, а белый цветок дарят от всего сердца, от чистой любви", — рассказала Лайфу продавщица.
Действительно, большинство мужчин приехали на рынок именно за тюльпанами, поскольку эти цветы ассоциируются с весной, которая постепенно вступает в свои законные права. Однако нашлись и те, кто для любимых женщин выбрал розы и даже мимозы. Замечены были в торговых рядах и те, кого сегодня поздравляет вся страна: по словам женщин, они приехали за цветами для подруг, дочерей и внучек.
Ранее Лайф рассказывал, как с помощью цветов признаться возлюбленной в своих чувствах и какие именно букеты для этого нужны.
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