Букетный переполох: мужчины устроили ажиотаж на цветочных рынках Москвы 8 Марта — видео

"8 Марта — это такой праздник весенний, поэтому большинство берут тюльпаны. Тюльпан, мимоза, гиацинт — все эти цветочки весенние. Красный [цветок] — это любовь, а белый цветок дарят от всего сердца, от чистой любви" , — рассказала Лайфу продавщица.

Действительно, большинство мужчин приехали на рынок именно за тюльпанами, поскольку эти цветы ассоциируются с весной, которая постепенно вступает в свои законные права. Однако нашлись и те, кто для любимых женщин выбрал розы и даже мимозы. Замечены были в торговых рядах и те, кого сегодня поздравляет вся страна: по словам женщин, они приехали за цветами для подруг, дочерей и внучек.