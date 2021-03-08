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Бойцы ОМОНа в Москве поздравили сотрудниц железнодорожных путей — видео

При виде суровых мужчин с цветами проводницы не сдерживали радостных эмоций.

8 марта 2021, 16:38

Видео предоставлено Лайфу

Сотрудники столичного ОМОНа на транспорте поздравили работниц железнодорожного транспорта. Облачённые в форму с ног до головы суровые мужчины встречали поезда на Казанском вокзале с букетами тюльпанов и вручали их прибывающим из рейсов проводницам.

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Также сегодня своих коллег по службе поздравили военнослужащие Воздушно-десантных сил. Мужчины совершили прыжок с парашютом с высоты 4000 метров, записали поздравление, а после эффектного приземления лично вручили дамам букеты.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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