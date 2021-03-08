Бойцы ОМОНа в Москве поздравили сотрудниц железнодорожных путей — видео

Сотрудники столичного ОМОНа на транспорте поздравили работниц железнодорожного транспорта. Облачённые в форму с ног до головы суровые мужчины встречали поезда на Казанском вокзале с букетами тюльпанов и вручали их прибывающим из рейсов проводницам.