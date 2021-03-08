Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Два человека погибли при столкновении автобуса и легковушки в Вологодской области

В результате легковушку смяло, а многотонное транспортное средство съехало в кювет.

8 марта 2021, 17:11

Смертельное ДТП с автобусом в Вологодской области. Видео © Соцсети

На трассе Вологда — Ростилово в Грязовецком районе Вологодской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате погибло два человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной версии, 35-летняя женщина – водитель Kia Spectra не смогла справиться с управлением и вылетела на встречку, где столкнулась с автобусом. Последний двигался по маршруту Вологда — Грязовец. Внутри находилось 40 пассажиров и водитель. От удара автобус отбросило в кювет, а легковушка превратилась в груду металла.

Женщина – водитель Kia Spectra и её 16-летняя пассажирка погибли на месте. Ещё пять человек доставляют в больницу для осмотра.

После страшного ДТП с семью погибшими под Самарой возбуждено уголовное дело

После страшного ДТП с семью погибшими под Самарой возбуждено уголовное дело

Напомним, страшная авария произошла утром неподалёку от села Курумоч в Волжском районе Самарской области. Там автомобиль Volkswagen Tiguan полностью расплющился после столкновения с грузовиком Isuzu. Все семеро погибших — пятеро парней и две девушки — находились в легковой иномарке. Лайф публиковал видео с места жуткой аварии.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Вологодской области волонтёры подарили женщинам цветы в рамках акции "Вам, любимые!"

6 марта, 16:23

Фургон раздавил легковушку с матерью и двумя детьми в Татарстане

сегодня в 14:43

В Чувашии неадекватный посетитель бара "нокаутировал" женщину ударом ногой в живот — видео

сегодня в 14:04

Умер ведущий передачи "Гражданин и закон" Станислав Мелейко

сегодня в 18:02

Борис Джонсон восхитился Елизаветой II и отказался комментировать интервью принца Гарри и Меган Маркл

сегодня в 17:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1