Два человека погибли при столкновении автобуса и легковушки в Вологодской области

Смертельное ДТП с автобусом в Вологодской области. Видео © Соцсети

На трассе Вологда — Ростилово в Грязовецком районе Вологодской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате погибло два человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной версии, 35-летняя женщина – водитель Kia Spectra не смогла справиться с управлением и вылетела на встречку, где столкнулась с автобусом. Последний двигался по маршруту Вологда — Грязовец. Внутри находилось 40 пассажиров и водитель. От удара автобус отбросило в кювет, а легковушка превратилась в груду металла.

Женщина – водитель Kia Spectra и её 16-летняя пассажирка погибли на месте. Ещё пять человек доставляют в больницу для осмотра.

Напомним, страшная авария произошла утром неподалёку от села Курумоч в Волжском районе Самарской области. Там автомобиль Volkswagen Tiguan полностью расплющился после столкновения с грузовиком Isuzu. Все семеро погибших — пятеро парней и две девушки — находились в легковой иномарке. Лайф публиковал видео с места жуткой аварии.

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