Инфекционист Тимаков дал прогноз, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России начнёт стабилизироваться к лету, такое мнение выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"К лету будет стабилизироваться", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Напомним, на 8 марта в России выявлено 4 333 029 случаев ковида. 3 922 246 человек выздоровели, 89 473 умерли.

Ранее Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости CoViD-19 в России к середине весны. Причинами инфекционист назвал сезонность и снижение иммунитета у переболевших в лёгкой форме. Специалист отметил, что называть весеннее увеличение числа заражений третьей волной некорректно, это будет подъём на фоне недостаточной иммунной прослойки россиян.

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