Инфекционист Тимаков дал прогноз, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом в России
Ранее специалисты заявили о возможном росте заболеваемости в середине весны.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Ситуация с коронавирусом в России начнёт стабилизироваться к лету, такое мнение выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"К лету будет стабилизироваться", — сказал он в интервью РИА "Новости".
Напомним, на 8 марта в России выявлено 4 333 029 случаев ковида. 3 922 246 человек выздоровели, 89 473 умерли.
Ранее Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости CoViD-19 в России к середине весны. Причинами инфекционист назвал сезонность и снижение иммунитета у переболевших в лёгкой форме. Специалист отметил, что называть весеннее увеличение числа заражений третьей волной некорректно, это будет подъём на фоне недостаточной иммунной прослойки россиян.
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Также Тимаков пояснил, как долго остаются заразными заболевшие ковидом дети, и назвал российскую вакцину, которая подойдёт несовершеннолетним.
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