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Инфекционист Тимаков дал прогноз, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом в России

Ранее специалисты заявили о возможном росте заболеваемости в середине весны.

9 марта 2021, 00:38
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Ситуация с коронавирусом в России начнёт стабилизироваться к лету, такое мнение выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"К лету будет стабилизироваться", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Напомним, на 8 марта в России выявлено 4 333 029 случаев ковида. 3 922 246 человек выздоровели, 89 473 умерли.

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Ранее Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости CoViD-19 в России к середине весны. Причинами инфекционист назвал сезонность и снижение иммунитета у переболевших в лёгкой форме. Специалист отметил, что называть весеннее увеличение числа заражений третьей волной некорректно, это будет подъём на фоне недостаточной иммунной прослойки россиян.

Также Тимаков пояснил, как долго остаются заразными заболевшие ковидом дети, и назвал российскую вакцину, которая подойдёт несовершеннолетним.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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