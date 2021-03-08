Заммэра Москвы сравнила первую и вторую волну коронавируса в столице
По её словам, москвичи жили полноценной жизнью с сентября, а решение о локдауне было принято своевременно.
Во вторую волну в Москве переболело в три раза больше людей, чем в первую. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с Антоном Красовским для программы "Антонимы" на "Ютубе".
"Если сравнивать первую волну и вторую, во вторую волну у нас переболело в три раза больше людей", — отметила вице-мэр.
Ракова добавила, что с сентября прошлого года Москва живёт полноценной жизнью (в отличие от Европы). По её словам, решение о локдауне было принято своевременно.
Заместитель мэра подчеркнула, что плановая медицинская помощь в Москве в 2020 году сохранила свой объём. Было оказано 76% услуг от показателя 2019 года.
Как сообщал Лайф, в интервью Антону Красовскому Анастасия Ракова также оценила вероятность проведения в России принудительной вакцинации от коронавируса. Кроме того, вице-мэр сообщила, что прививку сделали более 700 тысяч жителей столицы.
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