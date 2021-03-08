Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов удалил лишнюю кожу и кардинально изменился
Хирургическое вмешательство юмористу стало просто необходимо после похудения.
Звезда шоу "Кривое зеркало" Александр Морозов перенёс операцию, благодаря которой значительно сбросил вес и изменился до неузнаваемости. Ранее он боролся с лишним весом и успешно избавился от 45 килограммов. На этот раз врачи удалили ему лишнюю кожу, образовавшуюся после стремительного похудения. По словам артиста, медики убрали кожу с низа живота.
"Мне очень больно, хирургическое вмешательство длилось семь часов. Врачи убрали кожу с низа живота. Думаю, мне предстоит ещё одна операция", — рассказал он в интервью изданию Starhit.
Хирурги также сузили ему соустье желудка. При этом артист говорит, что у него нет зацикленности на весе и никогда не было. Морозов пояснил, что ему просто стало тяжело жить в его теле. По словам артиста, у полного мужчины падает тестостерон, а это "прямая связь с желанием жить, творить, любить". Кстати, Морозов холост и не теряет надежды найти любимую женщину, которая родит ему наследников.
А ранее Лайф рассказывал, как толстяк из США ходил по пять километров в день и через год показал, как стал выглядеть его огромный живот. Также до этого в Сети появились фото похудевшей Ларисы Долиной, и фанаты с трудом узнали эту молодую девушку. Безупречная кожа без морщин и эффектные формы никак не ассоциируются с женщиной, которой давно за 60.
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