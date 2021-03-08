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В Крыму назвали "путём в никуда" призыв бывшего украинского посла к разрыву дипотношений с Россией

В данной ситуации остаётся лишь одно — верить в здравый смысл простых людей, отметили на полуострове.

8 марта 2021, 19:11
<p>Виды Крыма. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Виды Крыма. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Заявление бывшего посла Украины в США Валерия Чалого о возможном разрыве дипломатических отношений с Россией — это путь в никуда. Такое мнение высказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при Президенте РФ Александр Молохов.

"Все эти разговоры о разрыве дипломатических отношений — путь в никуда. В Киеве сейчас наступает час икс, и различные безумцы перешли в наступление в тщетной надежде перерезать тупыми ножницами пуповину, всё ещё связывающую Украину с Россией", — приводит слова Молохова РИА "Новости".

Он отметил, что в данной ситуации остаётся лишь одно — верить в здравый смысл простых людей.

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Напомним, ранее Чалый заявил, что Украине необходимо готовиться к разрыву дипломатических отношений с Россией и посоветовал Киеву найти страну-посредника, которая смогла бы представлять его интересы по консульским вопросам на территории РФ.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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