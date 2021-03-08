На Украине призвали готовиться к разрыву дипотношений с Россией

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что необходимо готовиться к разрыву дипломатических отношений с Россией. Дипломат высказал свою точку зрения в эфире телеканала Espresso.tv.

"Судя по этой ситуации, которая развивается, надо быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Россией. То есть надо подготовить это решение", — сказал экс-посол.

Чалый также добавил, что Украине необходимо найти страну-посредника, которая смогла бы представлять её интересы по консульским вопросам на территории России.

А ранее на Украине заявили о готовности приступить к "деоккупации" Донбасса. По словам советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко, данная программа давно готова к реализации, но нужно решение президента Незалежной Владимира Зеленского.

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