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На Украине призвали готовиться к разрыву дипотношений с Россией

Возможным выходом из ситуации назвали поиск страны-посредника между Москвой и Киевом.

8 марта 2021, 15:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что необходимо готовиться к разрыву дипломатических отношений с Россией. Дипломат высказал свою точку зрения в эфире телеканала Espresso.tv.

"Судя по этой ситуации, которая развивается, надо быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Россией. То есть надо подготовить это решение", — сказал экс-посол.

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Чалый также добавил, что Украине необходимо найти страну-посредника, которая смогла бы представлять её интересы по консульским вопросам на территории России.

А ранее на Украине заявили о готовности приступить к "деоккупации" Донбасса. По словам советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко, данная программа давно готова к реализации, но нужно решение президента Незалежной Владимира Зеленского.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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