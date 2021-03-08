На Украине призвали готовиться к разрыву дипотношений с Россией
Возможным выходом из ситуации назвали поиск страны-посредника между Москвой и Киевом.
Фото © Pixabay
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что необходимо готовиться к разрыву дипломатических отношений с Россией. Дипломат высказал свою точку зрения в эфире телеканала Espresso.tv.
"Судя по этой ситуации, которая развивается, надо быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Россией. То есть надо подготовить это решение", — сказал экс-посол.
Чалый также добавил, что Украине необходимо найти страну-посредника, которая смогла бы представлять её интересы по консульским вопросам на территории России.
А ранее на Украине заявили о готовности приступить к "деоккупации" Донбасса. По словам советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко, данная программа давно готова к реализации, но нужно решение президента Незалежной Владимира Зеленского.
Лента новостей
Выбор редакции
Кравчук раскрыл детали разговоров с Горбачёвым и Ельциным о сценарии сохранения СССР
Глава МИД Украины рассказал о "позорном инциденте" с участием дипломатов
Атомный авианосец США вошёл в Средиземное море
Ковальчук сделал дубль и принёс "Авангарду" третью победу над "Автомобилистом"
Анатолий Вассерман решил пойти в политику и стать депутатом Госдумы
Комментариев: 0