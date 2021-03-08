Полиция Латвии выследила похитителя пушки с советского мемориала
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Однако расследование фактических обстоятельств дела продолжается.
Полиция Латвии установила личность вора, который в конце февраля украл пушку с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в городе Екабпилсе, а после притопил её в реке Даугава. Об этом сообщило Земгальское региональное управление Государственной полиции республики.
"Установлен возможный виновник, который признался в произвольном демонтаже пушки с мемориала. Полицейские также идентифицировали тракторную технику, с помощью которой был проведён демонтаж, и установили возможное местонахождение пушки в Даугаве", — говорится в сообщении.
В данный момент продолжается расследование фактических деталей этого дела. Дело переквалифицировано в соответствии с частью первой статьи 229 Уголовного закона "О перемещении находящегося под охраной государства памятника культуры". За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или штраф.
Ранее Лайф писал о злоумышленнике, который украл памятник Моргенштерну стоимостью в полмиллиона рублей.