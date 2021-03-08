Полиция Латвии выследила похитителя пушки с советского мемориала

Однако расследование фактических обстоятельств дела продолжается.

Полиция Латвии установила личность вора, который в конце февраля украл пушку с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в городе Екабпилсе, а после притопил её в реке Даугава. Об этом сообщило Земгальское региональное управление Государственной полиции республики.

"Установлен возможный виновник, который признался в произвольном демонтаже пушки с мемориала. Полицейские также идентифицировали тракторную технику, с помощью которой был проведён демонтаж, и установили возможное местонахождение пушки в Даугаве", — говорится в сообщении.