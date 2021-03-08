Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Полиция Латвии выследила похитителя пушки с советского мемориала

Однако расследование фактических обстоятельств дела продолжается.

8 марта 2021, 15:03
<p>Фото © @JanisIesalnieks</p>

Фото © @JanisIesalnieks

Полиция Латвии установила личность вора, который в конце февраля украл пушку с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в городе Екабпилсе, а после притопил её в реке Даугава. Об этом сообщило Земгальское региональное управление Государственной полиции республики.

"Установлен возможный виновник, который признался в произвольном демонтаже пушки с мемориала. Полицейские также идентифицировали тракторную технику, с помощью которой был проведён демонтаж, и установили возможное местонахождение пушки в Даугаве", — говорится в сообщении.

Житель Новосибирска зарезал свою 17-летнюю девушку, украл у неё деньги и уехал к другой

Житель Новосибирска зарезал свою 17-летнюю девушку, украл у неё деньги и уехал к другой

В данный момент продолжается расследование фактических деталей этого дела. Дело переквалифицировано в соответствии с частью первой статьи 229 Уголовного закона "О перемещении находящегося под охраной государства памятника культуры". За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или штраф.

Ранее Лайф писал о злоумышленнике, который украл памятник Моргенштерну стоимостью в полмиллиона рублей.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1