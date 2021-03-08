Спокойный и непьющий: Лайф пообщался с соседями москвича, подозреваемого в убийстве шестилетнего сына

Видео © LIFE

Лайф пообщался с соседями москвича, которого подозревают в убийстве своего шестилетнего сына. Выяснилось, что помимо погибшего мальчика у него также есть дочь-подросток. В целом же о семье отзываются положительно.

Один из соседей, который уже много лет знает Илью, рассказал, что тот всегда был был спокойным и редко употреблял алкоголь. В то же время другие жильцы утверждают, что в последнее время ситуация сильно поменялась: из квартиры начали доноситься крики и ругань, а музыка периодически играла до глубокой ночи.

По словам соседей, смерть ребёнка наступила за несколько часов до того, как пьяный отец начал бегать по подъезду и звать на помощь. При этом, отметили жильцы, в полиции рассказали, что на теле мальчика были множественные ссадины.

Напомним, тело шестилетнего мальчика было найдено в одной из квартир Москвы минувшей ночью. Вызов поступил от соседей, которых отец ребёнка попросил о помощи. На месте он заявил, что его сын упал с кровати, однако позже на допросе рассказал, что в квартиру якобы кто-то ворвался и избил мальчика. Полицейские же считают, что мужчина убил сына в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Авторы