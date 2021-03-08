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Джабаров напомнил Украине о Грузии после слов о разрыве отношений с Россией

Дипломатические отношения легко разорвать, однако затем их тяжело выстраивать заново.

8 марта 2021, 19:03
<p>Российский сенатор Владимир Джабаров. Фото © ТАСС</p>

Российский сенатор Владимир Джабаров. Фото © ТАСС

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на слова экс-посла Украины в США Валерия Чалого, который призвал Киев готовиться к разрыву отношений с Москвой. Он объяснил дипломату на примере Грузии, насколько это неправильный шаг.

"Отношения всегда проще разорвать, чем потом восстанавливать. Это показывает и пример Грузии. Она с лёгкостью пошла на разрыв, но уже 12 лет не может их восстановить, хотя и пыталась не раз", — сказал Джабаров в беседе с РБК.

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Он также напомнил, что при разрыве дипломатических отношений обязательно возникнут сложности с поддержкой украинского населения в России со стороны консульской службы, а также в связи с поставками российского газа на Украину и обслуживанием атомных электростанций.

Напомним, что не так давно Джабаров назвал изменой родине призывы ФБК* к санкциям против России.

* Организация внесена в реестр НКО иностранных агентов.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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