Джабаров напомнил Украине о Грузии после слов о разрыве отношений с Россией
Дипломатические отношения легко разорвать, однако затем их тяжело выстраивать заново.
Российский сенатор Владимир Джабаров. Фото © ТАСС
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на слова экс-посла Украины в США Валерия Чалого, который призвал Киев готовиться к разрыву отношений с Москвой. Он объяснил дипломату на примере Грузии, насколько это неправильный шаг.
"Отношения всегда проще разорвать, чем потом восстанавливать. Это показывает и пример Грузии. Она с лёгкостью пошла на разрыв, но уже 12 лет не может их восстановить, хотя и пыталась не раз", — сказал Джабаров в беседе с РБК.
Он также напомнил, что при разрыве дипломатических отношений обязательно возникнут сложности с поддержкой украинского населения в России со стороны консульской службы, а также в связи с поставками российского газа на Украину и обслуживанием атомных электростанций.
Напомним, что не так давно Джабаров назвал изменой родине призывы ФБК* к санкциям против России.
* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.
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