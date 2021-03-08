Украинские националисты жгут фаеры возле госдачи Зеленского, к месту митинга стянуты силовики — видео
На акцию собралось около 150 человек.
Украинские националисты жгут фаеры возле госдачи Зеленского, к месту митинга стянуты силовики. Видео © Telegram / Политика страны
Украинские националисты собрались на митинг в южном районе Киева, где находится госдача президента Владимира Зеленского. Они требуют освобождения экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко, приговорённого к семи годам тюрьмы, и Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает телеканал Obozrevatel.
К месту проведения акции стянули силовиков, они приехали на нескольких машинах для обеспечения безопасности резиденции главы государства. Тем не менее у её ворот собралось около 150 человек. Митингующие скандировали лозунги "Стерненко волю, Рифмастеру волю", держали огромный транспарант с надписью "Мовчання тримає за ґратами" ("Молчание держит за решёткой"). После националисты обклеили ворота дачи Зеленского листовками, а затем зажгли фаеры под звуки музыки.
Демонстранты анонсировали новую акцию на улице Госпитальной, 12 в Киеве, где завтра, 9 марта, состоится всеукраинский съезд судей. Сегодняшнее собрание прошло без происшествий и задержаний, столкновений с силовиками не произошло. После завершения митинга его участники разошлись.
Напомним, Сергей Стерненко обвиняется в убийстве и незаконном хранении холодного оружия. 24 мая 2018 года в Одессе радикал смертельно ранил ножом человека. Также ему инкриминируют похищение депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича в 2015 году — за это националист был осуждён 23 февраля на семь лет. Протесты в поддержку Стерненко прошли в Киеве 23 февраля, в день, когда Одесский суд приговорил фигуранта к семи годам заключения. Тогда было задержано 17 человек, в ходе беспорядков 27 силовиков получили ранения.
* Деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда.
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