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В Кировской области возбудили дело на кондуктора, высадившего школьницу из автобуса в мороз

У неё не было проездного билета.

8 марта 2021, 18:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Прокуратуре Кировской области признали законным возбуждение уголовного дела органами дознания после ситуации с девочкой, которую высадили из автобуса в мороз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратурой Кировской области признано законным возбуждение органами дознания уголовного дела по статье 125 УК РФ по факту оставления несовершеннолетней в опасности", — говорится в сообщении.

ЧП произошло 25 февраля. Тогда кондуктор автобуса № 33 высадил 12-летнюю девочку из автобуса, поскольку у неё не было денег на проезд.

В Южно-Сахалинске девочке пришлось час стоять на морозе из-за отказа водителя автобуса везти её

В Южно-Сахалинске девочке пришлось час стоять на морозе из-за отказа водителя автобуса везти её

Напомним, 7 марта вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за неоплаченный проезд детей младше 16 лет, если их не сопровождают взрослые.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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