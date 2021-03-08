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Объявлены претенденты на участие в Евровидении-2021 от России

Результат зрительского голосования будет известен уже сегодня.

8 марта 2021, 18:13
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<p>Фото © <a href="https://2mashi.ru/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2mashi.ru</a>, <a href="https://vk.com/manizhamusic" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MANIZHA</a>, <a href="https://vk.com/therrmaitz0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Therr Maitz</a></p>

Фото © 2mashi.ru, MANIZHA, Therr Maitz

Претендентами на участие в международном песенном конкурсе Евровидение-2021 от России стали Антон Беляев и группа Therr Maitz, певица Manizha и дуэт #2Маши, состоящий из Марии Зайцевой и Марии Шейх. Их имена были объявлены в эфире Первого канала.

В настоящий момент стартовало народное голосование, которое и определит будущего участника на Евровидении от России. Окончательные результаты станут известны сегодня.

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Напомним, группа Little Big ранее отказалась от участия в Евровидении. Лидер коллектива Илья Прусикин рассказал о причинах такого решения.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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