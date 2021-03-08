Объявлены претенденты на участие в Евровидении-2021 от России

Претендентами на участие в международном песенном конкурсе Евровидение-2021 от России стали Антон Беляев и группа Therr Maitz, певица Manizha и дуэт #2Маши, состоящий из Марии Зайцевой и Марии Шейх. Их имена были объявлены в эфире Первого канала.