Объявлены претенденты на участие в Евровидении-2021 от России
Результат зрительского голосования будет известен уже сегодня.
Фото © 2mashi.ru, MANIZHA, Therr Maitz
Претендентами на участие в международном песенном конкурсе Евровидение-2021 от России стали Антон Беляев и группа Therr Maitz, певица Manizha и дуэт #2Маши, состоящий из Марии Зайцевой и Марии Шейх. Их имена были объявлены в эфире Первого канала.
В настоящий момент стартовало народное голосование, которое и определит будущего участника на Евровидении от России. Окончательные результаты станут известны сегодня.
Напомним, группа Little Big ранее отказалась от участия в Евровидении. Лидер коллектива Илья Прусикин рассказал о причинах такого решения.
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