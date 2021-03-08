Борис Джонсон восхитился Елизаветой II и отказался комментировать интервью принца Гарри и Меган Маркл

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил глубокое восхищение Елизаветой II и подчеркнул, что, несмотря ни на что, королева играет объединяющую роль в Великобритании. Так он ответил на просьбу прокомментировать нашумевшее интервью принца Гарри и Меган Маркл, в котором они раскрыли детали своего ухода из королевской семьи и рассказали об отношениях с её членами.

"А что касается других вопросов, связанных с королевской семьёй, я уже давно не комментирую дела королевской семьи и не намереваюсь отходить от своего правила и сегодня", — заявил он во время сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, в большом интервью американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл призналась, что из-за плохих отношений с королевской семьёй и явного проявления расизма по отношению к ней её часто посещали суицидальные мысли. Когда Маркл рассказала об этом семье монархов, ей запретили обращаться за психологической помощью, так как это могло бы плохо сказаться на репутации королевской династии.

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