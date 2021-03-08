"Динамо" победило СКА и сократило отставание в серии
Выяснять отношения команды продолжат в Санкт-Петербурге.
Фото © Пресс-служба ХК "Динамо" Минск
В Минске завершился четвёртый матч серии 1/8 плей-офф Кубка Гагарина между местным "Динамо" и санкт-петербургским СКА, в котором победу со счётом 2:1 отпраздновали динамовцы.
Первый период остался за СКА — единственную шайбу на 18-й минуте забросил нападающий Андрей Кузьменко.
Однако больше голов в этот вечер армейцам забить не удалось. А вот минчане, напротив, на старте второй двадцатиминутки счёт сравняли, в большинстве отличился форвард Артём Демков.
А в третьем периоде усилиями Дениса Мосалёва "зубры" оформили победное взятие ворот.
Таким образом, "Динамо" после трёх подряд поражений от СКА одерживает первую победу над армейцами в нынешнем плей-офф и сокращает отставание в серии (1-3). Пятая игра противостояния пройдёт 10 марта в Санкт-Петербурге.
Напомним, для выхода в 1/4 Кубка Гагарина команде необходимо четыре раза обыграть своего соперника.
КХЛ. Кубок Гагарина. Первый раунд
"Динамо" Мн — СКА — 2:1 (0:1; 1:0; 1:0), в серии — 1-3
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