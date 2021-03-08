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"Я тебе личико покромсаю": Дацик повторно кинул вызов отказавшемуся от боя Емельяненко

Националист заявил, что готов драться по любым правилам.

8 марта 2021, 17:21
<p>Фото © ТАСС / Замир Усманов</p>

Фото © ТАСС / Замир Усманов

Рыжий Тарзан Вячеслав Дацик ответил российскому бойцу Александру Емельяненко на слова о том, что никакого боя между ними не будет. В ролике, который опубликован на ютуб-канале True Gym MMA, Дацик назвал оппонента старой бабуськой и пообещал "покромсать лицо".

"Саша, ты вообще помнишь свою фамилию? Ты мозги вообще пропил. Сидишь, как старая бабуська, на скамеечке, сплетничаешь. Реально, Саня, ты не боец. Я тебе личико и так покромсаю за весь твой язык", — сказал он.

Александр Емельяненко ответил на вызов Дацика на бой

Александр Емельяненко ответил на вызов Дацика на бой

Дацик рассказал причину их с Емельяненко конфликта, напомнив о старых обидах и угрозах. Он призвал спортсмена выйти на ринг не за гонорар, а за идею, согласившись драться по любым правилам в рамках различных боевых искусств, которые предложит оппонент.

Напомним, конфликт между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко длится с 2010 года, после того как спортсмен оскорбил скрывавшегося на тот момент в другой стране националиста и заявил о готовности выйти с ним на ринг. После того как Дацик вышел из тюрьмы, он провёл бой с камерунцем Тайсоном Джионом, отправив его в нокаут, после чего вызвал на бой Емельяненко.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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