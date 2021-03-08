Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении

Группа Little Big отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение в 2021 году, который должен пройти в мае в Роттердаме. Об этом решении лидер коллектива Илья Прусикин объявил в эфире Первого канала.

"Группа Little Big не будет принимать участия в отборе этого года", — сказал музыкант.

Причин такого решения оказалось две. Прусикин объяснил, что новую песню Little Big неизбежно сравнивали бы с композицией Uno, которая уже побила все рекорды на YouTube. Так, по его словам, в России очень "много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир".

В этом году Евровидение пройдёт 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) с участием исполнителей из более чем 40 стран. При этом организаторы допускают, что в связи с CoViD-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее. Ранее Лайф писал о том, что в шорт-лист претендентов на участие в песенном конкурсе от России попали Моргенштерн, Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz, а также дуэт #2Маши.

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