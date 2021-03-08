Умер ведущий передачи "Гражданин и закон" Станислав Мелейко

Сегодня, 8 марта, скончался известный журналист Станислав Мелейко после продолжительной и тяжёлой болезни. Об этом трагическом событии сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области.

"Мелейко снискал огромное уважение среди юридического сообщества. К своей работе он относился очень ответственно, не передёргивал факты, всегда задавал острые вопросы и очень хорошо понимал интересы государства", — рассказала профессор кафедры гражданского и трудового права Северо-Западного института управления РАНХиГС Лидия Мась.

Мелейко работал на Ленинградском телевидении с 1970 года, начав карьеру с должности корреспондента главной редакции пропаганды, после он стал комментатором и в итоге дорос до заведующего отделом. Известность к нему пришла благодаря тележурналу "Гражданин и закон", первый выпуск которого вышел в эфир в 1970 году.

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