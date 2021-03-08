Мария Бутина призвала ОБСЕ защитить журналистов от преследования в Латвии
Их обвиняют в сотрудничестве с российскими СМИ.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Недавно освобождённая из американской тюрьмы российская журналистка Мария Бутина призвала ОБСЕ защитить преследуемых в Латвии коллег. Об этом она заявила на конференции ОБСЕ по свободе СМИ и гендерному равенству.
"Я и мои коллеги неоднократно обращались в ОБСЕ за защитой наших коллег. Мы требуем защитить их сегодня. Давайте проявим настоящую гражданскую позицию. Иначе завтра в мире не останется свободы слова. Если вы сейчас промолчите, если вы откажетесь защищать наших коллег, они придут и за вами, будьте уверены", — сказала она.
Бутина рассказала о своей коллеге, журналистке Алле Березовской, которая подвергается активному прессингу со стороны властей Латвии. Со слов россиянки, к её подруге ворвались в дом, обыскали, грубо допрашивали, а затем обвинили в работе на организацию, которая якобы находится в санкционном списке, хотя это не так.
Помимо этого Бутина отметила, что всего месяц назад глава ОБСЕ Анн Линде на её вопрос о защите прав латвийских журналистов ответила, что журналисты в Латвии, России, США, Канаде и в любой другой стране мира должны иметь возможность делать свою работу, не опасаясь преследования со стороны властей.
Ранее Лайф писал о том, что рассказала Мария Бутина в своей книге про её срок в американской тюрьме.
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