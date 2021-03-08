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Регион
Опубликовано 8 марта 2021, 18:18

В Дагестане многодетная семья с четырьмя детьми отравилась газом

Фото © Юрий Смитюк / ТАСС

Фото © Юрий Смитюк / ТАСС

Всех пострадавших доставили в больницу.

Многодетная семья из шести человек отравилась угарным газом в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Татьяну Голубову.

Инцидент произошёл сегодня в частном доме Кизилюртовского района. Отмечается, что погибших в результате ЧП нет. Все шестеро пострадавших находятся в больнице, из них четверо — дети. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Прокуратура по факту происшествия организовала проверку.

В подмосковной квартире нашли тела двоих взрослых и ребёнка. Они могли отравиться газом
В подмосковной квартире нашли тела двоих взрослых и ребёнка. Они могли отравиться газом

Ранее Лайф сообщал, что в одном из сёл Самарской области трое человек насмерть отравились угарным газом.

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Роман Имполитов
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