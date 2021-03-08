В Дагестане многодетная семья с четырьмя детьми отравилась газом

Многодетная семья из шести человек отравилась угарным газом в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Татьяну Голубову.

Инцидент произошёл сегодня в частном доме Кизилюртовского района. Отмечается, что погибших в результате ЧП нет. Все шестеро пострадавших находятся в больнице, из них четверо — дети. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Прокуратура по факту происшествия организовала проверку.