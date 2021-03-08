Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha

Против неё были Антон Беляев и группа Therr Maitz, а также дуэт #2Маши.

8 марта 2021, 18:43
4984
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/manizhamusic" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MANIZHA</a></p>

Фото © VK / MANIZHA

В этом году Россию на международном песенном конкурсе Евровидение будет представлять певица Manizha с композицией "Русская женщина". Именно она победила по итогам национального зрительского голосования, прямую трансляцию которого вёл Первый канал.

"Всенародным российским голосованием на Евровидение в 2021 году отправляется Manizha с песней Russian woman", — объявила итоги национального отбора ведущая Яна Чурикова.

Ранее сегодня группа Little Big отказалась от участия в Евровидении. Лидер коллектива Илья Прусикин объяснил это невозможностью тягаться с песней Uno. Претендентами на участие в конкурсе стали Антон Беляев и группа Therr Maitz, певица Manizha и дуэт #2Маши.

Манижа Хамраева, более известная по творческому псевдониму Manizha, — популярная DIY-певица таджикского происхождения, исполняющая композиции в стилях соул и этно. Она обрела популярность благодаря коротким красочным видео в Instagram, ставшими её настоящей визитной карточкой и вылившимися в первый в мире музыкальный инстаграм-альбом Manuscript. В мае 2017 года Manizha собрала СК "Ледовый". Более подробно о творческом пути артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1