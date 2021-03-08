Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha

В этом году Россию на международном песенном конкурсе Евровидение будет представлять певица Manizha с композицией "Русская женщина". Именно она победила по итогам национального зрительского голосования, прямую трансляцию которого вёл Первый канал.

Манижа Хамраева, более известная по творческому псевдониму Manizha, — популярная DIY-певица таджикского происхождения, исполняющая композиции в стилях соул и этно. Она обрела популярность благодаря коротким красочным видео в Instagram, ставшими её настоящей визитной карточкой и вылившимися в первый в мире музыкальный инстаграм-альбом Manuscript. В мае 2017 года Manizha собрала СК "Ледовый". Более подробно о творческом пути артистки читайте на сайте uznayvse.ru.