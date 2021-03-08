Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
Против неё были Антон Беляев и группа Therr Maitz, а также дуэт #2Маши.
Фото © VK / MANIZHA
В этом году Россию на международном песенном конкурсе Евровидение будет представлять певица Manizha с композицией "Русская женщина". Именно она победила по итогам национального зрительского голосования, прямую трансляцию которого вёл Первый канал.
"Всенародным российским голосованием на Евровидение в 2021 году отправляется Manizha с песней Russian woman", — объявила итоги национального отбора ведущая Яна Чурикова.
Ранее сегодня группа Little Big отказалась от участия в Евровидении. Лидер коллектива Илья Прусикин объяснил это невозможностью тягаться с песней Uno. Претендентами на участие в конкурсе стали Антон Беляев и группа Therr Maitz, певица Manizha и дуэт #2Маши.
Манижа Хамраева, более известная по творческому псевдониму Manizha, — популярная DIY-певица таджикского происхождения, исполняющая композиции в стилях соул и этно. Она обрела популярность благодаря коротким красочным видео в Instagram, ставшими её настоящей визитной карточкой и вылившимися в первый в мире музыкальный инстаграм-альбом Manuscript. В мае 2017 года Manizha собрала СК "Ледовый". Более подробно о творческом пути артистки читайте на сайте uznayvse.ru.
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