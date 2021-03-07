Толстяк ходил по 5 км в день и через год показал, как стал выглядеть его огромный живот

Пользователь "Реддита" FoxyRadical2 всю свою жизнь был полным. В 2019 году, когда его вес достиг отметки 163 килограмма, мужчина твёрдо решил похудеть. Но прежде он детально изучил вопрос, чтобы случайно не сделать только хуже. Судя по результатам, программа похудения сработала прекрасно. Американцу потребовался лишь год на то, чтобы сбросить 90 килограммов!

Похудел на 90 килограммов за год. Просто придерживался принципа "20:4" и гулял по пять километров каждый день FoxyRadical2

Фото © Reddit / FoxyRadical2

Пост парня моментально стал вирусным. Всего за несколько часов его оценило порядка 130 тысяч человек. И хоть результат сам по себе потрясающий, к нему было много вопросов. Первый: что это за принцип такой "20:4"? FoxyRadical2 сразу ответил всем интересующимся.

"20:4" предполагает, что вы поститесь в течение 20 часов и принимаете пищу только в течение "окна". Вы можете выбрать любой четырёхчасовой период, который лучше всего подходит для вас. Для меня это между 16:00 и 20:00 FoxyRadical2

Также мужчина поделился своими успехами в ходьбе. Оказалось, когда год назад он начал выходить на улицу на прогулки, он едва мог выдержать дольше 30 минут. Поэтому поначалу он себе поставил планку именно полчаса. И вот уже через несколько месяцев FoxyRadical2 без мучений проходил пять километров менее чем за час.

Фото © Reddit / FoxyRadical2

Также мужчина посоветовал присмотреться к методу дефицита калорий. Техника простая: с помощью специального калькулятора высчитываешь, сколько нужно твоему организму для существования. После из получившейся цифры вычитаешь 500 калорий. Правда, есть "что угодно, но поменьше" не получится.

Что касается пищи, я бы убедился, что вы едите продукты, богатые белком и качественными углеводами. Особенно если вы всё ещё пытаетесь сохранить мышцы FoxyRadical2

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