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Тиктокер изобрёл устройство, чтобы записать "мысли" грибов, и зрелище оказалось просто сумасшедшим

Блогер MycoLyco может смело назвать себя музыкальным продюсером. Мало того, уникальным, ведь под его руководством целые альбомы выпускают... грибы! Парень понял, как с помощью синтезаторов перевести электрические импульсы растений в звуки и даже изображения. Зрелище впечатляющее!

7 марта 2021, 09:00

Кадры из видео © TikTok / mycolyco

Последние 5 лет Ной MycoLyco увлекается грибами. Причём парень — вовсе не фанат прогулок по лесу с ножом и плетёной корзинкой. Всех любимцев миколог-любитель выращивает сам. Свои детища на суп никто не пустит — вместо этого блогер изучает их и даже записывает музыкальные альбомы.

Кадры из видео © TikTok / mycolyco

Такое искусство не для каждого, ролики парня набирают по паре тысяч просмотров. Но недавно грибы Ноя получили свою минуту славы. В "Тиктоке" видео с вешенками набрало больше 2,5 млн просмотров. Парень подключил к грибам датчики, которые считывают все электрические импульсы. Дальше полученная информация прогоняется через специальное программное обеспечение, синтезирующее звуки на основе данных.

Кадры из видео © TikTok / mycolyco

Кадры из видео © TikTok / mycolyco

В итоге получается настоящее светомузыкальное шоу. Визуал грибных "снов" больше напоминает типичный "трип", который часто показывают в фильмах. Музыка соответствующая — стоит закрыть глаза, сразу создаётся ощущение, что трек записан на подпольном рейве. Кстати, к грибным трекам Ной относится серьёзно. Настолько, что альбомы его созданий можно купить или послушать на стриминговых сервисах.

Шеф-повар из "Тиктока" показала, как легко и быстро нарезать лук, и мы все делали это неправильно

Шеф-повар из "Тиктока" показала, как легко и быстро нарезать лук, и мы все делали это неправильно

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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