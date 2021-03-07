Тиктокер изобрёл устройство, чтобы записать "мысли" грибов, и зрелище оказалось просто сумасшедшим
Блогер MycoLyco может смело назвать себя музыкальным продюсером. Мало того, уникальным, ведь под его руководством целые альбомы выпускают... грибы! Парень понял, как с помощью синтезаторов перевести электрические импульсы растений в звуки и даже изображения. Зрелище впечатляющее!
Последние 5 лет Ной MycoLyco увлекается грибами. Причём парень — вовсе не фанат прогулок по лесу с ножом и плетёной корзинкой. Всех любимцев миколог-любитель выращивает сам. Свои детища на суп никто не пустит — вместо этого блогер изучает их и даже записывает музыкальные альбомы.
Такое искусство не для каждого, ролики парня набирают по паре тысяч просмотров. Но недавно грибы Ноя получили свою минуту славы. В "Тиктоке" видео с вешенками набрало больше 2,5 млн просмотров. Парень подключил к грибам датчики, которые считывают все электрические импульсы. Дальше полученная информация прогоняется через специальное программное обеспечение, синтезирующее звуки на основе данных.
В итоге получается настоящее светомузыкальное шоу. Визуал грибных "снов" больше напоминает типичный "трип", который часто показывают в фильмах. Музыка соответствующая — стоит закрыть глаза, сразу создаётся ощущение, что трек записан на подпольном рейве. Кстати, к грибным трекам Ной относится серьёзно. Настолько, что альбомы его созданий можно купить или послушать на стриминговых сервисах.
WOW-news
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