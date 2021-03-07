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Категорий: 18

Девушка записывала сториз по пути домой, не заметив, что за деревом её поджидает чьё-то белое лицо

Сама пользовательница Сети не знала о том, что попало в кадр, но её подписчики не на шутку испугались.

7 марта 2021, 06:00

Фото © Instagram / mellbergstedt

Недавно жительнице города Гётеборг Элин Меллбергштедт пришлось идти через парк, чтобы сократить путь до ближайшей остановки. Дело было вечером, поэтому девушка включила камеру "Инстаграма" со вспышкой и освещала дорогу, параллельно записывая всё, что происходило вокруг. Добравшись до автобуса, шведка опубликовала запись в сториз mellbergstedt. Вскоре её диалоги были завалены сообщениями от перепуганных подписчиков. Ничего удивительного, если учесть, что именно попало на видео Элин.

Кадры из видео © Instagram / mellbergstedt

На кадрах видно, что девушка снимает деревья вокруг себя. Но в какой-то момент из-за ствола высовывается нечто, похожее на фигуру человека с белым жутким лицом. Поняв, какой мистический ужас сняла Элин, один из её подписчиков опубликовал запись на Reddit. Пост быстро стал вирусным.

Кадры из видео © Instagram / mellbergstedt

Кадры из видео © Instagram / mellbergstedt

Комментарии под постом разделились на несколько лагерей. Одни пользователи с перепугу сразу окрестили объект в кадре "демоническим существом", другие посчитали его прячущимся человеком, а некоторые были уверены, что бояться нечего, ведь это точно какая-нибудь белка или енот, пишет Daily Star.

Демоническое существо, выглядывающее из-за дерева?

Пользователь Reddit

Мне кажется, я увидела нос... Он выглядит как человек, как бы это было ни странно

Пользователь Reddit

Это явно какое-то животное, вы видите его уши, лол. Наверное, енот

Пользователь Reddit

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Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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