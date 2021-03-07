Девушка записывала сториз по пути домой, не заметив, что за деревом её поджидает чьё-то белое лицо
Сама пользовательница Сети не знала о том, что попало в кадр, но её подписчики не на шутку испугались.
Фото © Instagram / mellbergstedt
Недавно жительнице города Гётеборг Элин Меллбергштедт пришлось идти через парк, чтобы сократить путь до ближайшей остановки. Дело было вечером, поэтому девушка включила камеру "Инстаграма" со вспышкой и освещала дорогу, параллельно записывая всё, что происходило вокруг. Добравшись до автобуса, шведка опубликовала запись в сториз mellbergstedt. Вскоре её диалоги были завалены сообщениями от перепуганных подписчиков. Ничего удивительного, если учесть, что именно попало на видео Элин.
На кадрах видно, что девушка снимает деревья вокруг себя. Но в какой-то момент из-за ствола высовывается нечто, похожее на фигуру человека с белым жутким лицом. Поняв, какой мистический ужас сняла Элин, один из её подписчиков опубликовал запись на Reddit. Пост быстро стал вирусным.
Комментарии под постом разделились на несколько лагерей. Одни пользователи с перепугу сразу окрестили объект в кадре "демоническим существом", другие посчитали его прячущимся человеком, а некоторые были уверены, что бояться нечего, ведь это точно какая-нибудь белка или енот, пишет Daily Star.
Демоническое существо, выглядывающее из-за дерева?
Мне кажется, я увидела нос... Он выглядит как человек, как бы это было ни странно
Это явно какое-то животное, вы видите его уши, лол. Наверное, енот
WOW-news
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