Девушка изощрённо отомстила женатому парню из Tinder, показав, с какой красоткой придёт на свидание

Пользовательница с ником spunky_brewstah из США рассказала в "Тиктоке", как угодила в неприятную ситуацию. Девушка познакомилась в "Тиндере" с мужчиной, который заверил её, что тоже хочет серьёзных отношений. Брюнетка согласилась пойти с новым приятелем на свидание, однако ей пришлось крупно разочароваться.

Фото © Instagram / spunky_brewstah

Перед встречей девушка решила поискать информацию о новом знакомом и наткнулась в "Фейсбуке" на его страницу. Spunky_brewstah узнала горькую правду: мужчина не только был женат, но ещё и воспитывал шестерых детей. При этом в переписке её горе-избранник заявлял, что не может дождаться встречи, и продолжал делать вид, что он "не такой, как все эти парни".

Скриншот © TikTok / spunky_brewstah

И тогда spunky_brewstah придумала изощрённую месть. Она стала будоражить фантазию мужчины, заявляя, что хочет привести с собой подружку. А потом отметила, что этой подругой будет его жена. Чтобы окончательно добить нового знакомого, она отправила ему его совместное фото с супругой. Девушка рассказала пользователям, что ещё ничего не сообщала обманутой жене, однако думает над этим.

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