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15 фото, доказывающих, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации

Прогресс внушает, что человечество уже почти не зависит от природы. Технологии, синтетические материалы и другие плоды цивилизации заметно упростили нам жизнь. Однако верить, что мы опередили то, что было задолго до нас, наивно.

6 марта 2021, 16:00

Фото © Bored Panda

Издание Bored Panda собрало доказательства того, что бороться с природой себе дороже. Ниже — 15 лучших примеров оттуда.

"Железнодорожные пути в лесу (Тайвань)"

Фото © journeywithlight

Фото © journeywithlight

"Эта рыбацкая деревня была заброшена в 1990-е годы. Природа всё исправила (Хоутуван, Китай)"

Фото © Green Jane

Фото © Green Jane

"На заброшенных американских горках не покатаешься, но выглядят они ещё более захватывающими"

Фото © Instagram / ___krampus___

Фото © Instagram / ___krampus___

"Похоже, плющ обогнал"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

"Встретили недавно такую заросшую лодку"

Фото © Reddit / Zombiebreadfist

Фото © Reddit / Zombiebreadfist

"Человека бы за такое обвинили в вандализме"

Фото © MacNCheese22

Фото © MacNCheese22

"Автомобиль стал одним целым с природой. Обратного пути нет"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

"Природа восстановила это затонувшее судно — теперь оно стало островом"

Фото © Anton Rijsdijk

Фото © Anton Rijsdijk

"Это растение уже несколько месяцев пытается украсть мою метлу"

Фото © Reddit / pineapple_blue

Фото © Reddit / pineapple_blue

"Корни дерева продолжают расти по рисунку брусчатки"

Фото © Reddit / waschmack

Фото © Reddit / waschmack

"Дерево съело знак для туристов"

Фото © Reddit / AngDag

Фото © Reddit / AngDag

"Настоящая трава растёт сквозь искусственный газон"

Фото © Reddit / ameades

Фото © Reddit / ameades

"Дерево проросло внутри дорожного знака!"

Фото © Reddit / m1nus

Фото © Reddit / m1nus

"Эта лоза забралась по стулу, чтобы заставить замолчать наш "ветерок"

Фото © Reddit / Redtenchu

Фото © Reddit / Redtenchu

"Хранитель ворот в заброшенном замке Путцар в Германии"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

10 фото с заброшенного острова, где 130 человек живут среди развалин, от вида которых стынет кровь

10 фото с заброшенного острова, где 130 человек живут среди развалин, от вида которых стынет кровь

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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