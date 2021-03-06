15 фото, доказывающих, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации

Издание Bored Panda собрало доказательства того, что бороться с природой себе дороже. Ниже — 15 лучших примеров оттуда.

"Железнодорожные пути в лесу (Тайвань)"

Фото © journeywithlight

"Эта рыбацкая деревня была заброшена в 1990-е годы. Природа всё исправила (Хоутуван, Китай)"

Фото © Green Jane

"На заброшенных американских горках не покатаешься, но выглядят они ещё более захватывающими"

Фото © Instagram / ___krampus___

"Похоже, плющ обогнал"

Фото © Bored Panda

"Встретили недавно такую заросшую лодку"

Фото © Reddit / Zombiebreadfist

"Человека бы за такое обвинили в вандализме"

Фото © MacNCheese22

"Автомобиль стал одним целым с природой. Обратного пути нет"

Фото © Bored Panda

"Природа восстановила это затонувшее судно — теперь оно стало островом"

Фото © Anton Rijsdijk

"Это растение уже несколько месяцев пытается украсть мою метлу"

Фото © Reddit / pineapple_blue

"Корни дерева продолжают расти по рисунку брусчатки"

Фото © Reddit / waschmack

"Дерево съело знак для туристов"

Фото © Reddit / AngDag

"Настоящая трава растёт сквозь искусственный газон"

Фото © Reddit / ameades

"Дерево проросло внутри дорожного знака!"

Фото © Reddit / m1nus

"Эта лоза забралась по стулу, чтобы заставить замолчать наш "ветерок"

Фото © Reddit / Redtenchu

"Хранитель ворот в заброшенном замке Путцар в Германии"

Фото © Bored Panda

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