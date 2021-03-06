15 фото, доказывающих, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации
Прогресс внушает, что человечество уже почти не зависит от природы. Технологии, синтетические материалы и другие плоды цивилизации заметно упростили нам жизнь. Однако верить, что мы опередили то, что было задолго до нас, наивно.
Издание Bored Panda собрало доказательства того, что бороться с природой себе дороже. Ниже — 15 лучших примеров оттуда.
"Железнодорожные пути в лесу (Тайвань)"
Фото © journeywithlight
"Эта рыбацкая деревня была заброшена в 1990-е годы. Природа всё исправила (Хоутуван, Китай)"
Фото © Green Jane
"На заброшенных американских горках не покатаешься, но выглядят они ещё более захватывающими"
Фото © Instagram / ___krampus___
"Похоже, плющ обогнал"
"Встретили недавно такую заросшую лодку"
Фото © Reddit / Zombiebreadfist
"Человека бы за такое обвинили в вандализме"
Фото © MacNCheese22
"Автомобиль стал одним целым с природой. Обратного пути нет"
"Природа восстановила это затонувшее судно — теперь оно стало островом"
Фото © Anton Rijsdijk
"Это растение уже несколько месяцев пытается украсть мою метлу"
Фото © Reddit / pineapple_blue
"Корни дерева продолжают расти по рисунку брусчатки"
Фото © Reddit / waschmack
"Дерево съело знак для туристов"
Фото © Reddit / AngDag
"Настоящая трава растёт сквозь искусственный газон"
Фото © Reddit / ameades
"Дерево проросло внутри дорожного знака!"
Фото © Reddit / m1nus
"Эта лоза забралась по стулу, чтобы заставить замолчать наш "ветерок"
Фото © Reddit / Redtenchu
"Хранитель ворот в заброшенном замке Путцар в Германии"
WOW-news
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