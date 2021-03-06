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Категорий: 18

Как на детском "Голосе" могут повторить опыт с дочкой Алсу и сломать судьбу дочери Трофима

6 марта 2021, 15:40

Фото © 1tv.ru

<p>Фото © <a href="https://www.1tv.ru/shows/golos-deti-8/vypuski/slepye-proslushivaniya-golos-deti-8-vypusk-ot-05-03-2021" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1tv.ru</a></p>

Детский "Голос" вновь оказался на грани скандала из-за знаменитых родителей одной из участниц. К дочери популярного певца Сергея Трофимова повернулись все трое судей, причем уже после того, как она спела песню – будто по чьей-то команде. В результате, чтобы остановить волну хейта, на сцену был вынужден выйти Дмитрий Нагиев. Он, как плохой актёр, раскритиковал членов жюри, но, наученные горьким опытом с дочерью певицы Алсу многие зрители не верят в то, что наставников не предупредили об "особенной" участнице. Впрочем, большинство всё-таки признаёт, что девочка действительно талантливая - с отличными вокальными данными.

Хайп и хейт

Фото © 1tv.ru

Фото © 1tv.ru

В пятницу Первый канал выдал четвертую телевизионную порцию слепых прослушиваний. Восьмой сезон, если сравнивать его с предыдущими, в целом проходит гладко, если не считать перепалок Басты с Кридом и вызывающего поведения Светланы Лободы. Но вряд ли этого добиваются продюсеры франшизы. Кажется, хайп и хейт - для них не просто новые иностранные словечки, а цель. В памяти еще свежи воспоминания о рейтингах шестого сезона, когда организаторов конкурса обвинили в накрутке голосов в пользу дочери певицы Алсу - Микеллы Абрамовой. Это нам, зрителям кажется, что тот скандал поставил под угрозу репутацию всего шоу. Но нет, наоборот, он взвинтил рейтинги, привлёк новую аудиторию и увеличил расценки в прайсе на рекламу во время показа франшизы на Первом.

Есть только миг

Фото © 1tv.ru

Фото © 1tv.ru

Дочь Сергей Трофимова Лиза выступала в этом выпуске четвертой. Она исполнила песню Стиви Уандера Overjoyed. Баста нажал кнопку на последних нотах, вслед за ним это сделали Егор Крид и Светлана Лобода - когда песня уже закончилась. Девочка даже заплакала от такого драматического развития событий. После очередной перепалки с другими наставниками, Баста уточнил, кому же обязана участница таким уровнем вокала.

— Кто из вашей группы поддержки заставляет Вас вот так петь? Давайте на чистоту! Можно не крутить, можете называть имена... Кто позволяет вашему таланту так хорошо звучать?

Баста

Рэпер и наставник

<p>— Кто из вашей группы поддержки заставляет Вас вот так петь? Давайте на чистоту! Можно не крутить, можете называть имена... Кто позволяет вашему таланту так хорошо звучать?</p>
<p>— Кто из вашей группы поддержки заставляет Вас вот так петь? Давайте на чистоту! Можно не крутить, можете называть имена... Кто позволяет вашему таланту так хорошо звучать?</p>

Выйти из тени

Фото © 1tv.ru

Фото © 1tv.ru

Было видно, что Лиза немного замялась и взглядом обратилась к зоне, где собралась её семья, как бы взглядом вопрошая, можно ли ей и правда назвать имена. Её спас Дмитрий Нагиев. Ведущий, который редко выходит на сцену, на этот раз не смог остаться в стороне. Он объяснил, что судьи создали очень неоднозначную и взрывоопасную ситуацию.

Вы видите эту молодую красивую девушку впервые, да? Кем она вам приходится, вы её до этого не видели, да? Когда повернулся один Вася, я подумал, что сейчас выйду на сцену и скажу: "Друзья, это дочка "А ты стоишь на берегу в синем платье...", - Серёжи Трофимова". Но вы вдруг поворачиваетесь втроём! И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?!

Дмитрий Нагиев

Телеведущий шоу "Голос дети"

<p>Вы видите эту молодую красивую девушку впервые, да? Кем она вам приходится, вы её до этого не видели, да? Когда повернулся один Вася, я подумал, что сейчас выйду на сцену и скажу: "Друзья, это дочка "А ты стоишь на берегу в синем платье...", - Серёжи Трофимова". Но вы вдруг поворачиваетесь втроём! И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?!</p>
<p>Вы видите эту молодую красивую девушку впервые, да? Кем она вам приходится, вы её до этого не видели, да? Когда повернулся один Вася, я подумал, что сейчас выйду на сцену и скажу: "Друзья, это дочка "А ты стоишь на берегу в синем платье...", - Серёжи Трофимова". Но вы вдруг поворачиваетесь втроём! И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?!</p>

После этого ведущий указал на Сергея Трофимова, который спрятался за многочисленной группой поддержки Лизы.

— Я хочу сказать от себя телезрителям: этот человек стеснялся даже из тени выйти, а не то что подойти к кому-то и просто сказать: "Сейчас пойдёт моя дочь..." Я вам отвечаю, что эти люди повернулись на талант.

Дмитрий Нагиев

Телеведущий шоу "Голос дети"

<p>— Я хочу сказать от себя телезрителям: этот человек стеснялся даже из тени выйти, а не то что подойти к кому-то и просто сказать: "Сейчас пойдёт моя дочь..." Я вам отвечаю, что эти люди повернулись на талант.</p>
<p>— Я хочу сказать от себя телезрителям: этот человек стеснялся даже из тени выйти, а не то что подойти к кому-то и просто сказать: "Сейчас пойдёт моя дочь..." Я вам отвечаю, что эти люди повернулись на талант.</p>

Моя игра

Фото © 1tv.ru

Фото © 1tv.ru

На этом Нагиев удалился, а вот Баста, будучи отцом двух дочерей, предупредил Елизавету Трофимову, чтобы она не обращала внимание на разговоры снаружи.

— Уже давно пора вводить такой термин "талантливые дети известных родителей", но в этом ничего страшного нет, это точно не Ваша вина. Приготовьтесь к тому, что кто-то будет что-то говорить, нужно просто заниматься своим любимым делом. Я как отец могу сказать, что, если бы у меня была возможность помочь где-то моей дочке, я бы это сделал, конечно, галантно, аккуратно, не унижая её личных достоинств, которых лично у Вас море.

Баста

Рэпер и наставник

<p>— Уже давно пора вводить такой термин "талантливые дети известных родителей", но в этом ничего страшного нет, это точно не Ваша вина. Приготовьтесь к тому, что кто-то будет что-то говорить, нужно просто заниматься своим любимым делом. Я как отец могу сказать, что, если бы у меня была возможность помочь где-то моей дочке, я бы это сделал, конечно, галантно, аккуратно, не унижая её личных достоинств, которых лично у Вас море.</p>
<p>— Уже давно пора вводить такой термин "талантливые дети известных родителей", но в этом ничего страшного нет, это точно не Ваша вина. Приготовьтесь к тому, что кто-то будет что-то говорить, нужно просто заниматься своим любимым делом. Я как отец могу сказать, что, если бы у меня была возможность помочь где-то моей дочке, я бы это сделал, конечно, галантно, аккуратно, не унижая её личных достоинств, которых лично у Вас море.</p>

Его поддержал и Егор Крид, который также предупредил, что хейта будет много, но "хейт — это прекрасно!". Лобода также поблагодарила Нагиева за его ремарку и объяснила Лизе все достоинства её голоса. Но, видимо, сердце 12-летней девочки всё-таки ближе к творчеству Егора Крида, который в своей речи сравнил голос Лизы с голосом Селены Гомес. Дочь шансонье, как выяснилось, просто обожает эту певицу.

Лавина

Фото © vk.com/voicekids

Фото © vk.com/voicekids

Подписчики в социальных сетях обрушились с критикой на Нагиева и членов жюри "Голоса" за то, что те сами стали подчёркивать родословную девочки. Большинство из них отметили, что у Лизы Трофимовой явный талант — отличный вокал и прекрасные внешние данные. А вот взрослые прошли по грани и едва не спровоцировали лавину хейта. Было ли это сделано специально — ради рейтингов, или же так вышло случайно — не по сценарию, сейчас рассуждать бессмысленно. Но очень не хочется думать, что опыт дочери Алсу продюсеры франшизы решили мультиплицировать и в восьмом сезоне. Потому что на кону судьбы маленьких людей с большими амбициями.

Авторы
Василий Климов
Василий Климов

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