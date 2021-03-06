Как на детском "Голосе" могут повторить опыт с дочкой Алсу и сломать судьбу дочери Трофима

Детский "Голос" вновь оказался на грани скандала из-за знаменитых родителей одной из участниц. К дочери популярного певца Сергея Трофимова повернулись все трое судей, причем уже после того, как она спела песню – будто по чьей-то команде. В результате, чтобы остановить волну хейта, на сцену был вынужден выйти Дмитрий Нагиев. Он, как плохой актёр, раскритиковал членов жюри, но, наученные горьким опытом с дочерью певицы Алсу многие зрители не верят в то, что наставников не предупредили об "особенной" участнице. Впрочем, большинство всё-таки признаёт, что девочка действительно талантливая - с отличными вокальными данными.

Хайп и хейт

В пятницу Первый канал выдал четвертую телевизионную порцию слепых прослушиваний. Восьмой сезон, если сравнивать его с предыдущими, в целом проходит гладко, если не считать перепалок Басты с Кридом и вызывающего поведения Светланы Лободы . Но вряд ли этого добиваются продюсеры франшизы. Кажется, хайп и хейт - для них не просто новые иностранные словечки, а цель. В памяти еще свежи воспоминания о рейтингах шестого сезона, когда организаторов конкурса обвинили в накрутке голосов в пользу дочери певицы Алсу - Микеллы Абрамовой. Это нам, зрителям кажется, что тот скандал поставил под угрозу репутацию всего шоу. Но нет, наоборот, он взвинтил рейтинги, привлёк новую аудиторию и увеличил расценки в прайсе на рекламу во время показа франшизы на Первом.

Есть только миг

Дочь Сергей Трофимова Лиза выступала в этом выпуске четвертой. Она исполнила песню Стиви Уандера Overjoyed. Баста нажал кнопку на последних нотах, вслед за ним это сделали Егор Крид и Светлана Лобода - когда песня уже закончилась. Девочка даже заплакала от такого драматического развития событий. После очередной перепалки с другими наставниками, Баста уточнил, кому же обязана участница таким уровнем вокала.

— Кто из вашей группы поддержки заставляет Вас вот так петь? Давайте на чистоту! Можно не крутить, можете называть имена... Кто позволяет вашему таланту так хорошо звучать? Баста Рэпер и наставник

Выйти из тени

Было видно, что Лиза немного замялась и взглядом обратилась к зоне, где собралась её семья, как бы взглядом вопрошая, можно ли ей и правда назвать имена. Её спас Дмитрий Нагиев. Ведущий, который редко выходит на сцену, на этот раз не смог остаться в стороне. Он объяснил, что судьи создали очень неоднозначную и взрывоопасную ситуацию.

Вы видите эту молодую красивую девушку впервые, да? Кем она вам приходится, вы её до этого не видели, да? Когда повернулся один Вася, я подумал, что сейчас выйду на сцену и скажу: "Друзья, это дочка "А ты стоишь на берегу в синем платье...", - Серёжи Трофимова". Но вы вдруг поворачиваетесь втроём! И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?! Дмитрий Нагиев Телеведущий шоу "Голос дети"

После этого ведущий указал на Сергея Трофимова, который спрятался за многочисленной группой поддержки Лизы.

— Я хочу сказать от себя телезрителям: этот человек стеснялся даже из тени выйти, а не то что подойти к кому-то и просто сказать: "Сейчас пойдёт моя дочь..." Я вам отвечаю, что эти люди повернулись на талант. Дмитрий Нагиев Телеведущий шоу "Голос дети"

Моя игра

На этом Нагиев удалился, а вот Баста, будучи отцом двух дочерей, предупредил Елизавету Трофимову, чтобы она не обращала внимание на разговоры снаружи.

— Уже давно пора вводить такой термин "талантливые дети известных родителей", но в этом ничего страшного нет, это точно не Ваша вина. Приготовьтесь к тому, что кто-то будет что-то говорить, нужно просто заниматься своим любимым делом. Я как отец могу сказать, что, если бы у меня была возможность помочь где-то моей дочке, я бы это сделал, конечно, галантно, аккуратно, не унижая её личных достоинств, которых лично у Вас море. Баста Рэпер и наставник

Его поддержал и Егор Крид, который также предупредил, что хейта будет много, но "хейт — это прекрасно!". Лобода также поблагодарила Нагиева за его ремарку и объяснила Лизе все достоинства её голоса. Но, видимо, сердце 12-летней девочки всё-таки ближе к творчеству Егора Крида, который в своей речи сравнил голос Лизы с голосом Селены Гомес. Дочь шансонье, как выяснилось, просто обожает эту певицу.

Лавина

Подписчики в социальных сетях обрушились с критикой на Нагиева и членов жюри "Голоса" за то, что те сами стали подчёркивать родословную девочки. Большинство из них отметили, что у Лизы Трофимовой явный талант — отличный вокал и прекрасные внешние данные. А вот взрослые прошли по грани и едва не спровоцировали лавину хейта. Было ли это сделано специально — ради рейтингов, или же так вышло случайно — не по сценарию, сейчас рассуждать бессмысленно. Но очень не хочется думать, что опыт дочери Алсу продюсеры франшизы решили мультиплицировать и в восьмом сезоне. Потому что на кону судьбы маленьких людей с большими амбициями.

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