Строители заселились в особняк XVIII века, и к концу карантина он выглядел как с обложки модных журналов
Впрочем, хозяин теперь хочет его продать и купить недвижимость на юге Франции.
Когда в марте прошлого года в Великобритании ввели карантин, Майкл Паркер наконец подошёл к финальной стадии ремонта своего особняка XVIII века. Поэтому никакие ограничения не помешали мужчине в исполнении мечты. Решение оказалось достаточно простым — хозяин заселил строителей прямо в дом, который уже через неделю выглядел как с обложки, сообщает Metro.
Стеклянная кухонная пристройка стала основным элементом, который преобразил дом. Ранее кухня находилась в задней части особняка, поэтому задача заключалась в том, чтобы пространство выглядело более семейным. Сделать это оказалось не так легко, ведь здание с конюшнями, псарнями, бывшими помещениями для прислуги признано памятником архитектуры.
Поэтому перед покупкой в 2016 году Майкл заранее узнал, сможет ли он воплотить в жизнь все свои планы. Сегодня пристройка и внутренний интерьер выглядят великолепно.
Майкл рассказывает, что особняк обошёлся ему в 1,2 млн фунтов (около 124 млн в рублях), ещё 600 тыс. фунтов (около 60 млн в рублях) пришлось потратить на ремонт. Только на стекло для пристройки ушло 77 тыс. фунтов (около 8 млн в рублях). Всё это время Майкл и его семья жили на старой кухне, чтобы контролировать весь процесс.
Несмотря на то что хозяин не успел толком пожить в обустроенном особняке, он уже выставил его на продажу и мечтает приобрести недвижимость на юге Франции.
На шести акрах ещё предостаточно места для строительства для будущих владельцев. По мнению Майкла, здесь отлично будет смотреться маленькая ферма. Тем более что цену особняка он не стал завышать — 1,75 млн фунтов (более 180 млн в рублях).
WOW-news
Полная блогерша сравнила свои худшие и лучшие ракурсы, показав, как хорошо выглядеть на любом фото
сегодня в 14:00
Девушка нашла в новой квартире настолько страшную картину, что в Сети уверены — внутри живёт демон
сегодня в 12:00
9 лайфхаков от врачей, которыми они делятся только с друзьями
сегодня в 11:00
Выбор редакции
Коммуна тиктокеров за 185 млн рублей: где живёт блогер Киевский, задержанный за погром машины спецслужб
Толстяк, который едва мог вытереть себя после душа, сбросил 70 кг, но результат разочаровал его
Полная блогерша сравнила свои худшие и лучшие ракурсы, показав, как хорошо выглядеть на любом фото
Летевшую в Новосибирск пассажирку под наркотиками привязали к креслу верёвками и скотчем – видео
Как на детском "Голосе" могут повторить опыт с дочкой Алсу и сломать судьбу дочери Трофима
Комментариев: 0