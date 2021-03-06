Строители заселились в особняк XVIII века, и к концу карантина он выглядел как с обложки модных журналов

Когда в марте прошлого года в Великобритании ввели карантин, Майкл Паркер наконец подошёл к финальной стадии ремонта своего особняка XVIII века. Поэтому никакие ограничения не помешали мужчине в исполнении мечты. Решение оказалось достаточно простым — хозяин заселил строителей прямо в дом, который уже через неделю выглядел как с обложки, сообщает Metro.

Фото © Finest Properties

Стеклянная кухонная пристройка стала основным элементом, который преобразил дом. Ранее кухня находилась в задней части особняка, поэтому задача заключалась в том, чтобы пространство выглядело более семейным. Сделать это оказалось не так легко, ведь здание с конюшнями, псарнями, бывшими помещениями для прислуги признано памятником архитектуры.

Фото © Finest Properties

Поэтому перед покупкой в 2016 году Майкл заранее узнал, сможет ли он воплотить в жизнь все свои планы. Сегодня пристройка и внутренний интерьер выглядят великолепно.

Фото © Finest Properties

Майкл рассказывает, что особняк обошёлся ему в 1,2 млн фунтов (около 124 млн в рублях), ещё 600 тыс. фунтов (около 60 млн в рублях) пришлось потратить на ремонт. Только на стекло для пристройки ушло 77 тыс. фунтов (около 8 млн в рублях). Всё это время Майкл и его семья жили на старой кухне, чтобы контролировать весь процесс.

Фото © Finest Properties

Несмотря на то что хозяин не успел толком пожить в обустроенном особняке, он уже выставил его на продажу и мечтает приобрести недвижимость на юге Франции.

Фото © Finest Properties

На шести акрах ещё предостаточно места для строительства для будущих владельцев. По мнению Майкла, здесь отлично будет смотреться маленькая ферма. Тем более что цену особняка он не стал завышать — 1,75 млн фунтов (более 180 млн в рублях).

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