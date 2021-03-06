Полная блогерша сравнила свои худшие и лучшие ракурсы, показав, как хорошо выглядеть на любом фото
Девушка не постеснялась показать себя с неприглядной стороны.
Блогерша из Чикаго раскрыла свои секреты, как красиво выглядеть на абсолютно любой фотографии. Бонни Родригес Кшивицки полна решимости доказать, что люди не рождаются фотогеничными и что каждый может этому научиться, зная удачные позы и ракурсы. Причём ничего сложного в этом нет, сообщает The Sun.
Фото в купальнике: как решиться?
Вместо того чтобы смотреть прямо в камеру, Бонни предлагает встать на колени, чтобы тело казалось более стройным. Нужно немного отклониться назад и приподнять голову, чтобы избежать двойного подбородка и максимально использовать естественный свет.
Какая талия!
Казалось бы, очевидный факт, что нельзя горбиться на фото. Но некоторые всё равно забывают об этом. В данном случае Бонни рекомендует поднять волосы вверх, чтобы визуально подчеркнуть талию.
Даже на корточках можно быть красивой
Держите свои руки подальше от щёк, поскольку в итоге это лишь сделает вас похожими на хомяка. По мнению Бонни, одну руку лучше положить поперёк ноги, а голову слегка опереть на вторую.
Романтические фото: пусть все завидуют
Когда дело доходит до снимков со своим партнёром, то вы оба можете испытывать неловкость, из-за чего фото будет испорчено чрезмерным позированием. Бонни придумала лайфхак, как избежать этого, — просто включите таймер и подберите более естественную позу, как будто вас никто не видит.
Фото в бикини мало не бывает
Тем, кто точно настроен на фото в бикини, Бонни советует встать на цыпочки. Ноги выглядят длиннее, при этом напрягаются мышцы. Благодаря чему получается стройный красивый силуэт. Кажется, что поза всё равно неловкая? Просто отвернитесь от камеры, как будто её нет.
WOW-news
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