Учительница сделала 50 операций, став моделью Playboy, и сейчас её фото в юности удивят кого угодно

Лорене Фабиане Колотте из Техаса, США, известной как Сабрина Саброк, скоро исполнится 50, однако поверить в такое сможет не каждый. С фото в её инстаграме на пользователей смотрит эффектная блондинка с идеальной кожей, пухлыми губами и роскошными формами.

Слева Сабрине 17 лет. Фото © Instagram / sabrinasabrokreal

Бывшая учительница перенесла первую операцию, когда ей было 25, — девушку расстраивало, что у неё плоская грудь. И потом уже не могла остановиться. Сабрина сделала такой объёмный бюст, что сейчас он весит 14 кг. В итоге новая внешность помогла блондинке стать моделью Playboy и пять раз блистать на его обложке. Теперь на снимках из прошлого американку просто невозможно узнать: худая девочка с тонкими губами и носом с горбинкой никак не ассоциируется с нынешней секс-бомбой.

Люди думают, что я на 20 лет моложе, постоянно говорят, что мне 30 Сабрина Саброк

Слева Сабрине 20 лет. Фото © Instagram / sabrinasabrokreal

Даже после 50 Сабрина не собирается завязывать с пластикой. Однако считает, что выглядеть настолько шикарно и молодо ей помогает не только нож хирурга, пишет Daily Star. По словам модели, секрет ещё и в том, что она занимается любимым делом, ведёт здоровый образ жизни и замужем за парнем, который на 14 лет её моложе.

Фото © Instagram / sabrinasabrokreal

Я не пью алкоголь, не курю и не употребляю наркотики и всю жизнь ем суперздоровую пищу. Я суперздорова, и я трудоголик, что позволяет мне выглядеть молодо. Также у меня есть муж, который меня младше, и он тоже добавляет молодости в мою жизнь Сабрина Саброк

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