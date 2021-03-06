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Девушка нашла в новой квартире настолько страшную картину, что в Сети уверены — внутри живёт демон

Произведения искусства могут быть не только красивыми, но и пугающими кого угодно до чёртиков. С последним согласна героиня этого материала, перед которой теперь стоит тяжёлый выбор: сжечь, выкинуть или продать холст, из-за которого у неё начались кошмары.

6 марта 2021, 12:00

GIF © Giphy

На днях форум англоговорящих мамочек Mumsnet переполошился из-за одного поста пользовательницы Rosebean92. Недавно девушка вместе с молодым человеком заехала в новую квартиру. Хоть дизайн апартаментов пару полностью устраивал, всё хорошее настроение испортила жуткая картина, о существовании которой ребята не знали.

Купила с моим партнёром прекрасную квартиру в викторианском стиле, однако предыдущий владелец оставил тут эту поистине ужасную картину

Rosebean92

Фото © Mumsnet

Фото © Mumsnet

Думаю, может, выкинуть её? Парень думает, мы сможем её продать. Я просто хочу поскорее от неё избавиться, потому что мне снятся кошмары просто из-за того, что я её увидела

Rosebean92

В ночных кошмарах девушки нет ничего удивительного, ведь изображение способно перепугать даже самого уравновешенного. На холсте изображены три человеческие фигуры. Выглядят они крайне болезненно: волос нет, а пропорции тел сильно нарушены. Злобный оскал и пятна крови только добавляют картине жуткой атмосферы.

GIF © Giphy

Когда Rosebean92 опубликовала кадр, пост скоро завирусился. В комментариях кто-то шутит, а кто-то заметно напрягся — как бы это не стало началом фильма ужасов, пишет Daily Star.

Не важно, сколько раз вы продадите эту картину, она снова окажется у вас на стене

Пользовательница Mumsnet

Ваш партнёр прав. Очевидно, найдётся покупатель и для этой картины. <...> Лучше воздержаться от свалки

Пользовательница Mumsnet

Я думаю, вам нужно сжечь холст или что-то в этом роде... Хотя, это может высвободить древнее зло

Пользовательница Mumsnet

Блогерша всего лишь показала язык, но теперь подписчики видят в ней жуткого Венома — вирусное видео

Блогерша всего лишь показала язык, но теперь подписчики видят в ней жуткого Венома — вирусное видео

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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