Модель Playboy даст фору любой молодой девушке, пока ухажёры не будут знать её возраст в паспорте

При взгляде на Викторию Сильвстедт из Швеции сложно поверить, что ей 46 лет. Она с детства занималась спортом и до 16 лет состояла в национальной сборной по лыжам, но из-за травмы плеча вынуждена была сменить деятельность

Фото © Instagram / victoriasilvstedt

Она решила сыграть на своей внешности, поэтому занялась моделингом. В 1993 году стала мисс Швеция и дошла до полуфинала в конкурсе "Мисс мира". После этого Виктория начала сниматься для Playboy, не раз попадая на обложку и становясь главной звездой журнала

Фото © Instagram / victoriasilvstedt

С тех пор её начали приглашать и другие авторитетные издания, такие как Glamour, GQ, Maxim и Vanity Fair, а сотрудничать с ней стали популярные бренды: Chanel, Dior, Armani, Givenchy

Фото © Instagram / victoriasilvstedt

Виктория добилась огромной популярности, она даже выпустила свой поп-альбом, который стал золотым в Швеции. Однако свою музыкальную карьеру модель решила не развивать, посчитав, что это не её

Фото © Instagram / victoriasilvstedt

Красавица долгое время вела телепередачи во Франции и Италии. И она могла себе это позволить, ведь, как оказалось, Виктория свободно владеет шведским, английским, французским и итальянским языками.

Фото © Instagram / victoriasilvstedt

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