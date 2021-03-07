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Модель Playboy даст фору любой молодой девушке, пока ухажёры не будут знать её возраст в паспорте

Виктория — тот редкий тип женщин, которые становятся хороши во всём, за что бы ни взялись.

7 марта 2021, 07:00

Фото © Instagram / victoriasilvstedt

При взгляде на Викторию Сильвстедт из Швеции сложно поверить, что ей 46 лет. Она с детства занималась спортом и до 16 лет состояла в национальной сборной по лыжам, но из-за травмы плеча вынуждена была сменить деятельность

Фото © Instagram / victoriasilvstedt

Фото © Instagram / victoriasilvstedt

Она решила сыграть на своей внешности, поэтому занялась моделингом. В 1993 году стала мисс Швеция и дошла до полуфинала в конкурсе "Мисс мира". После этого Виктория начала сниматься для Playboy, не раз попадая на обложку и становясь главной звездой журнала

Фото © Instagram / victoriasilvstedt

Фото © Instagram / victoriasilvstedt

С тех пор её начали приглашать и другие авторитетные издания, такие как Glamour, GQ, Maxim и Vanity Fair, а сотрудничать с ней стали популярные бренды: Chanel, Dior, Armani, Givenchy

Фото © Instagram / victoriasilvstedt

Фото © Instagram / victoriasilvstedt

Виктория добилась огромной популярности, она даже выпустила свой поп-альбом, который стал золотым в Швеции. Однако свою музыкальную карьеру модель решила не развивать, посчитав, что это не её

Фото © Instagram / victoriasilvstedt

Фото © Instagram / victoriasilvstedt

Красавица долгое время вела телепередачи во Франции и Италии. И она могла себе это позволить, ведь, как оказалось, Виктория свободно владеет шведским, английским, французским и итальянским языками.

Фото © Instagram / victoriasilvstedt

Фото © Instagram / victoriasilvstedt

Ангел Victoria's Secret позволила подглядеть за собой в ванной, прикрыв тело лишь исчезающей пеной

Ангел Victoria's Secret позволила подглядеть за собой в ванной, прикрыв тело лишь исчезающей пеной

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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