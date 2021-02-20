Шеф-повар из "Тиктока" показала, как легко и быстро нарезать лук, и мы все делали это неправильно

Звезда кулинарного "Тиктока" Поппи О-Туль поделилась лайфхаком, который, как выразилась девушка, "изменит вашу жизнь". И хоть звучит заявление подозрительно громко, для людей, проводящих по несколько часов в неделю на кухне, он и правда может заметно упростить процесс готовки. Поппи раскрыла, как нарезают репчатый лук настоящие шефы!

Это буквально первая техника, которую вы осваиваете, когда учитесь на шефа Поппи О-Туль

Видео © TikTok / PoppyCooks

Первым делом девушка отрезает верхушку, очищает луковицу и делит её на две части. После нужно взять половину и сделать в ней несколько продольных надрезов, не задевая корень. Так вся луковица держится цельным куском. Затем остаётся самая малость — покрошить лук перпендикулярно надрезам, которые сделали в предыдущих шагах. На весь процесс уйдёт от силы 20 секунд, а качество кубиков будет заметно выше!

Кадры из видео © TikTok / PoppyCooks

Когда 26-летняя блогерша поделилась лайфхаком, её видео моментально стало вирусным. За несколько дней его посмотрело порядка миллиона человек, и как минимум 300 тысяч из них были в восторге от совета. В комментариях многие поблагодарили Поппи за спасённые пальцы и сокращённое время, проведённое на кухне.

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