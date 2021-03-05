В Сети появились фото похудевшей Ларисы Долиной, и фанаты с трудом узнали эту молодую девушку

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская снова похвасталась мамой в "Инстаграме" и смутила её поклонников ещё больше. На кадрах из поста и сториз 65-летняя певица предстала в чёрном коротком платье, которое облегало её постройневшую фигуру. Сверху артистка набросила пиджак, надела туфли на шпильке, а завершила образ сумочкой, украшениями, кудряшками и идеальным макияжем. "Пошла тусить любовь🌚", — подписала кадр наследница звезды.

Фото © Instagram / dolinalina

Внешний вид артистки изрядно удивил фанатов, которые раз за разом отмечают, что их любимица с возрастом становится лишь моложе. Безупречная кожа без морщин и эффектные формы никак не ассоциируются с женщиной, которой давно за 60. Некоторые юзеры даже спутали певицу с её дочкой, которой нет и 40 лет.

Лина) смотрю на твою мамочку и каждый раз думаю — как же тебе повезло с генами)🔥😍 lenacutie

Фото © Instagram / dolinalina

Это ты или мама!? Что происходит!!? vitaliy_selyutin_official

Помолодела на 25 лет linda.aleksa.75

Несмотря на то что дочь звезды отмечает, что её мама похорошела без вмешательств, телеграм-канал "Курятник" сообщил, что ранее Долина 22 дня провела в элитной клинике в Подмосковье. Там для артистки разработали индивидуальную программу, "в которую входили курс детокса и моделирования фигуры, лечебное голодание, а также отдельный курс антиэйдж для женщин после 45 лет".

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