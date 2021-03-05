Нюша написала серьёзный пост, но никто не дочитал его до конца из-за фото её полуобнажённого тела
Певица воспользовалась моментом и показала себя во всей красе.
Нюша решила поговорить с подписчиками на тему экологии, подняв проблему пищевых отходов. Однако привлечь внимание 30-летняя певица захотела старым проверенным способом. Девушка поделилась в "Инстаграме" знойным фото с отдыха, из-за которого фанаты забыли обо всём.
Исполнительница хитов "Где ты", "Вою на луну" и "Выбирать чудо" предстала перед камерой, приняв соблазнительную позу у фонтана. Кожа звезды блестела, а эффектные формы подчёркивало белое бикини. Певица кокетливо подняла одну ногу вверх, согнув в колене, и мило улыбалась.
Фанаты поставили кадру более 84 тысяч лайков, отметив, что певица выглядит очень сексуально. Настолько, что даже для девушек стало проблемой прочитать пост. Однако нашлись и те, кто решил добавить ложку дёгтя. Не оценившие откровенность Нюши юзеры поблагодарили её за то, что она хотя бы "не раздвинула ноги".
Даже я не могу читать серьёзные вещи, глядя на такое фото 🔥🔥🔥 🙈 интересно, хоть один мужчина прочитал?
Такая Вы сексуальная 🔥
Спасибо, что ноги не раздвинула
Нюша (настоящее имя Анна Владимировна Шурочкина) — поп-певица родом из Москвы, которая строит семейное счастье с бизнесменом Игорем Сивовым. Недавно они насладились отдыхом на Мальдивах, где в 2017 году сыграли тайную свадьбу. Супруги воспитывают дочку, которую назвали необычным именем — Симба.
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