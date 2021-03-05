Рэпер 6ix9ine раскрыл причину своего исчезновения, выложив кадры, где он толще на 27 кг
Парень уже снова привёл себя в форму.
Скандальный американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный как 6ix9ine и Tekashi69, раскрыл в "Инстаграме", почему он пропал из соцсетей и на полгода оставил музыку. 24-летний музыкант признался, что за это время ему через многое пришлось пройти и он постоянно ел. Поэтому в какой-то момент его вес достиг максимальной отметки — 92,5 килограмма.
Оценив масштабы бедствия, рэпер решил посвятить время себе и заняться здоровьем. Он добился впечатляющих результатов: парень сбросил 27 килограммов. При этом 6ix9ine честно показал, как выглядел до похудения, продемонстрировав пухлую фигуру с округлившимся животом. Но тем эффектнее оказалось фото после.
Видео © Instagram / 6ix9ine
Всё это необходимо озвучить... В жизни каждому нужен перерыв. В водовороте событий просто скажите себе: "Я контролирую то, что происходит в моей жизни". Не позволяйте никому говорить, что то, чего вы хотите, невозможно. Это ложь. Если ты чего-то хочешь, то иди и получи
6ix9ine — популярный американский рэпер, который прославился не только своими треками, но и как участник судебного процесса. Парня арестовали в 2018 году в связи с обвинениями в причастности к деятельности преступной группировки, которая занималась наркоторговлей, убийствами и вооружённым разбоем. В 2019-м его приговорили к двум годам в тюрьме. Однако весной 2020 года рэпера досрочно освободили из-за угрозы заражения коронавирусом. Остаток срока парень должен был провести дома.
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