Аура проблемности и самосглаз: эзотерик поставила Алане Мамаевой неутешительный диагноз после измены мужа

Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана недавно пожаловалась на своей странице в "Инстаграме" на измену мужа. А случилось это, как она утверждает, во время сборов "Ростова" в Испании. Позднее появились слухи о том, что женщина в связи с этими событиями оказалась на больничной койке с отравлением. Эзотерик и психолог Мирослава Коллавини в беседе с порталом "Дни.ру" выразила мнение, что в случившемся не стоит винить только мужчину.

Ранее, узнав о предательстве Павла, Алана, вероятно, желая получить поддержку от поклонников, обнародовала паспортные данные и даже номер телефона предполагаемой любовницы супруга. Она также напомнила, что однажды уже давала шанс изменившему ей мужу.

По мнению Коллавини, в данный момент супруга футболиста находится в так называемом кармическом кольце, это означает, что события повторяются. К тому же Алана больше не привлекает мужа и перестала быть "вкусной" для него, считает эксперт.

"У Аланы снизился запах природного феромона, снизился её женский энергетический потенциал, которым она кормила мужа. Если энергетика у женщины сильная, мужчина будет иметь к ней привязанность. Это как наркотик", — сказала эзотерик.

Эксперт также отметила, что сейчас Алана находится в "сформировавшемся нестабильном состоянии", при котором ей уже нужна медикаментозная помощь, а не психологическая. Посоветовать девушке в такой ситуации нечего.

"Всё, что можно, она уже испортила. Я бы сказала, что она обладает самосглазом. Она находилась в ожидании, что эти плохие моменты будут, создала вокруг себя ауру проблемности", — констатировала Коллавини.

Эзотерик выразила уверенность, что сейчас жене спортсмена нужно просто успокоиться и решить, чего она хочет — остаться с супругом или же разорвать с ним отношения и найти другого мужчину. При этом, если Алана всё же не захочет отпускать мужа, ей придётся кардинально измениться. Но в том случае, если дело дойдёт до развода, его инициатором станет именно Павел Мамаев, предположила психолог.

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