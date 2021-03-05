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Аура проблемности и самосглаз: эзотерик поставила Алане Мамаевой неутешительный диагноз после измены мужа

Женщина находится в нестабильном состоянии, и ей нужна медикаментозная помощь, считает специалист.

5 марта 2021, 14:02
<p>Павел и Алана Мамаевы. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/alana_mamaeva/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alana_mamaeva</a></p>

Павел и Алана Мамаевы. Фото © Instagram / alana_mamaeva

Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана недавно пожаловалась на своей странице в "Инстаграме" на измену мужа. А случилось это, как она утверждает, во время сборов "Ростова" в Испании. Позднее появились слухи о том, что женщина в связи с этими событиями оказалась на больничной койке с отравлением. Эзотерик и психолог Мирослава Коллавини в беседе с порталом "Дни.ру" выразила мнение, что в случившемся не стоит винить только мужчину.

Ранее, узнав о предательстве Павла, Алана, вероятно, желая получить поддержку от поклонников, обнародовала паспортные данные и даже номер телефона предполагаемой любовницы супруга. Она также напомнила, что однажды уже давала шанс изменившему ей мужу.

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По мнению Коллавини, в данный момент супруга футболиста находится в так называемом кармическом кольце, это означает, что события повторяются. К тому же Алана больше не привлекает мужа и перестала быть "вкусной" для него, считает эксперт.

"У Аланы снизился запах природного феромона, снизился её женский энергетический потенциал, которым она кормила мужа. Если энергетика у женщины сильная, мужчина будет иметь к ней привязанность. Это как наркотик", — сказала эзотерик.

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Эксперт также отметила, что сейчас Алана находится в "сформировавшемся нестабильном состоянии", при котором ей уже нужна медикаментозная помощь, а не психологическая. Посоветовать девушке в такой ситуации нечего.

"Всё, что можно, она уже испортила. Я бы сказала, что она обладает самосглазом. Она находилась в ожидании, что эти плохие моменты будут, создала вокруг себя ауру проблемности", — констатировала Коллавини.

Эзотерик выразила уверенность, что сейчас жене спортсмена нужно просто успокоиться и решить, чего она хочет — остаться с супругом или же разорвать с ним отношения и найти другого мужчину. При этом, если Алана всё же не захочет отпускать мужа, ей придётся кардинально измениться. Но в том случае, если дело дойдёт до развода, его инициатором станет именно Павел Мамаев, предположила психолог.

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Напомним, недавно Алана Мамаева обвинила супруга в очередной измене, после чего в Сети появилась информация о её госпитализации. В интервью Лайфу она пояснила, что с ней всё в порядке, и сослалась на "свои приколы", однако, по информации осведомлённого источника, 3 марта девушку доставили в НИИ имени Склифосовского, предварительно, с отравлением снотворным. В связи с этим полиция начала проверку.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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