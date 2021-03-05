Суд обязал Навального выплатить бизнесмену Пригожину полмиллиона рублей
Блогер также должен удалить порочащие предпринимателя сведения и опубликовать опровержение.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и деловой репутации к блогеру Алексею Навальному и обязал ответчика выплатить заявителю 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд", которой владеет предприниматель, в посте в соцсети "ВКонтакте".
Кроме того, в течение десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу блогер обязан удалить порочащие сведения и опубликовать опровержение.
Ранее Лайф рассказывал, что 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.
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