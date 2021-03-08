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Госдеп США обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса

Никаких доказательств в Вашингтоне не представили.

8 марта 2021, 20:55
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Центр глобального взаимодействия при Госдепе идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые якобы работали под руководством разведслужб РФ и занимались распространением дезинформации о западных вакцинах от коронавируса.

"Эти сайты включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в нашей стране FDA", — сказал Прайс на брифинге.

Представитель Госдепа добавил, что "Россия вернулась к своим старым трюкам и потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя неверную информацию об эффективных препаратах".

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Никаких доказательств Прайс не представил, как и не назвал ресурсы, о которых идёт речь.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о причастности России к критике западных вакцин от коронавируса, которые распространила газета Wall Street Journal. По словам Пескова, если рассматривать каждую негативную публикацию о российской вакцине "Спутник V" с точки зрения работы американских спецслужб, то "можно сойти с ума", ведь такие статьи появляются регулярно в англосаксонских СМИ.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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