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Захарова назвала обрушением декораций скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл

Британская медиаиндустрия "с подачи власть имущих" может извратить любую тему с точностью до наоборот, отметили в дипведомстве.

8 марта 2021, 20:22
<p>Первые полосы британских СМИ после интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри. Фото © ТАСС / AP</p>

Первые полосы британских СМИ после интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри. Фото © ТАСС / AP

Британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, которая манипулирует общественным мнением. Так высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нашумевшее интервью принца Гарри и Меган Маркл.

Дипломат отметила, что после просмотра беседы герцога и герцогини Сассекских с Опрой Уинфри многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии.

"Во-первых, даже самые защищённые представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке", — написала Захарова в "Фейсбуке".

Вторым моментом, который следует из интервью, является то, что британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, манипулирующей общественным мнением. Из-за этого формируется восприятие, которое может даже не совпадать с реальностью и противоречить ей. Третий вывод: расизм не искоренён, а его жертвы подвергаются травле.

Борис Джонсон восхитился Елизаветой II и отказался комментировать интервью принца Гарри и Меган Маркл

Борис Джонсон восхитился Елизаветой II и отказался комментировать интервью принца Гарри и Меган Маркл

Захарова добавила, что британская медиаиндустрия "с подачи власть имущих" может извратить любую тему с точностью до наоборот. По её словам, это подтвердили Гарри и Меган. Дипломат подчеркнула, что Москва уже сталкивалась с этим на примерах историй Александра Литвиненко, Бориса Березовского, Скрипалей, "Белых касок" и других.

"Это не скандал. Это обрушение декораций", — резюмировала Захарова.

Напомним, в большом интервью американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о самоубийстве.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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