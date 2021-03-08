Захарова назвала обрушением декораций скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл
Британская медиаиндустрия "с подачи власть имущих" может извратить любую тему с точностью до наоборот, отметили в дипведомстве.
Первые полосы британских СМИ после интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри. Фото © ТАСС / AP
Британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, которая манипулирует общественным мнением. Так высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нашумевшее интервью принца Гарри и Меган Маркл.
Дипломат отметила, что после просмотра беседы герцога и герцогини Сассекских с Опрой Уинфри многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии.
"Во-первых, даже самые защищённые представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке", — написала Захарова в "Фейсбуке".
Вторым моментом, который следует из интервью, является то, что британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, манипулирующей общественным мнением. Из-за этого формируется восприятие, которое может даже не совпадать с реальностью и противоречить ей. Третий вывод: расизм не искоренён, а его жертвы подвергаются травле.
Борис Джонсон восхитился Елизаветой II и отказался комментировать интервью принца Гарри и Меган Маркл
Захарова добавила, что британская медиаиндустрия "с подачи власть имущих" может извратить любую тему с точностью до наоборот. По её словам, это подтвердили Гарри и Меган. Дипломат подчеркнула, что Москва уже сталкивалась с этим на примерах историй Александра Литвиненко, Бориса Березовского, Скрипалей, "Белых касок" и других.
"Это не скандал. Это обрушение декораций", — резюмировала Захарова.
Лента новостей
Полковник запаса рассказал, как Запад может поддержать Украину в противостоянии с Россией
сегодня в 20:08
Минобороны запустило в небо над Чёрным морем рой светящихся дронов в честь 8 Марта
сегодня в 19:54
В Грузии шесть человек пострадали в ходе конфликта между священниками и прихожанами: перила балкона не выдержали давки и рухнули вместе с людьми — видео
сегодня в 19:43
Напомним, в большом интервью американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о самоубийстве.
Выбор редакции
Борис Джонсон восхитился Елизаветой II и отказался комментировать интервью принца Гарри и Меган Маркл
"Я делала всё, что они мне велели": Меган Маркл заявила, что королевская семья заставляла её молчать
Госдеп США обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса
ВОЗ: Меры против распространения коронавируса помогли снизить заболеваемость гриппом
"Резко закричала и начала плакать": СК возбудил уголовное дело после того, как трёхлетнюю девочку ударило током в московском ТЦ "Европолис"
Комментариев: 0