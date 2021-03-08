Полковник запаса рассказал, как Запад может поддержать Украину в противостоянии с Россией

Западные страны могут организовать кибератаки и отключить электричество в крупных городах России, чтобы помочь Украине в случае войны с РФ. Об этом в беседе с Ura.ru заявил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

"Запад может поддержать Украину кибератаками против России. Для этого в США созданы специальные подразделения", — объяснил полковник Жилин.

По его словам, это будет катастрофа и приведёт к коллапсу. Эксперт отметил, что американцы не отправят своих военных на помощь Украине. Причина проста: они не захотят рисковать своими людьми.

Ранее экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко назвал четыре условия для победы Украины над Россией.

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