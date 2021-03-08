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Полковник запаса рассказал, как Запад может поддержать Украину в противостоянии с Россией

По его словам, это будет катастрофа и приведёт к коллапсу.

8 марта 2021, 20:08

Фото © ТАСС / Zuma

Западные страны могут организовать кибератаки и отключить электричество в крупных городах России, чтобы помочь Украине в случае войны с РФ. Об этом в беседе с Ura.ru заявил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

"Запад может поддержать Украину кибератаками против России. Для этого в США созданы специальные подразделения", объяснил полковник Жилин.

По его словам, это будет катастрофа и приведёт к коллапсу. Эксперт отметил, что американцы не отправят своих военных на помощь Украине. Причина проста: они не захотят рисковать своими людьми.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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