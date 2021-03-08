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Минобороны запустило в небо над Чёрным морем рой светящихся дронов в честь 8 Марта

Для эффектности светопредставления 47 аппаратов взлетали синхронно, действуя в составе группы автономно от операторов.

8 марта 2021, 19:54
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/mil?w=wall-133441491_409640" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Фото © VK / Минобороны РФ

Рой светящихся дронов поднялся в ночное небо над Чёрным морем, чтобы поздравить женщин с 8 Марта. Об этом сообщает Минобороны.

Фото © VK / Минобороны РФ

Фото © VK / Минобороны РФ

Небольшие беспилотники сложились в символичные композиции, их запустили сотрудники военного инновационного технополиса "ЭРА".

Фото © VK / Минобороны РФ

Фото © VK / Минобороны РФ

Для эффектности светопредставления и формирования поздравительных фигур 47 дронов взлетали синхронно, действуя в составе группы автономно от операторов.

Российские десантники поздравили женщин с высоты 1000 метров — видео

Российские десантники поздравили женщин с высоты 1000 метров — видео

Ранее бойцы ОМОНа в Москве поздравили с 8 Марта сотрудниц железнодорожных путей, а московские росгвардейцы — женщин-медиков.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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