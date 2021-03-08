Минобороны запустило в небо над Чёрным морем рой светящихся дронов в честь 8 Марта
Для эффектности светопредставления 47 аппаратов взлетали синхронно, действуя в составе группы автономно от операторов.
Рой светящихся дронов поднялся в ночное небо над Чёрным морем, чтобы поздравить женщин с 8 Марта. Об этом сообщает Минобороны.
Небольшие беспилотники сложились в символичные композиции, их запустили сотрудники военного инновационного технополиса "ЭРА".
Для эффектности светопредставления и формирования поздравительных фигур 47 дронов взлетали синхронно, действуя в составе группы автономно от операторов.
Ранее бойцы ОМОНа в Москве поздравили с 8 Марта сотрудниц железнодорожных путей, а московские росгвардейцы — женщин-медиков.
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