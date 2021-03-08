Украинская делегация попыталась выгнать крымчан с онлайн-совещания ОБСЕ

Украинская делегация оказала давление на представителей Крыма во время онлайн-совещания ОБСЕ, посвящённого свободе СМИ и гендерному равенству. Об этом сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

"После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то, что я и моя коллега, главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская, представляем оккупированную территорию, потребовал удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ", — сказала Гридчина в интервью РИА "Новости".

Она добавила, что также критиковали крымчан представители США, Великобритания, Евросоюза и Канады.

По словам Гридчиной, её выступление было посвящено работе журналистов в Крыму. Она рассказала о поступающих ей как главе первого на полуострове украиноязычного информационного агентства "Крым сегодня" угрозах от жителей Незалежной. Гридчина отметила, что СМИ готовы предоставить западным изданиям, которые получают неверную информацию о жизни в Крыму, правдивые сведения.

Ранее экс-председатель Верховной рады Александр Турчинов рассказал свою версию причины потери Украиной Крыма.

Напомним, что история российского Крыма насчитывает не одну сотню лет. Более 230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над значительно превосходившим его по численности турецким войском в сражении при Рымнике, что позволило закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России. 9 апреля 1783 года Екатерина II подписала высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России — за воссоединение проголосовало более 96% жителей полуострова. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования.

Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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