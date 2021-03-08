В Грузии шесть человек пострадали в ходе конфликта между священниками и прихожанами: перила балкона не выдержали давки и рухнули вместе с людьми. Видео © "Рустави-2"

В грузинском городе Мартвили, относящемся к епархии Чкондиди, произошёл массовый конфликт между духовенством, к которому в дальнейшем подключились прихожане. В результате толпа устроила давку на балконе второго этажа, деревянные перила не выдержали и рухнули вниз вместе с людьми. Об этом сообщает телеканал "Рустави-2".

Как минимум шесть человек пострадали, в их числе представители местных СМИ.

Поводом для разногласий стало решение только что назначенного в епархию митрополита Чкондидского Стефана запретить проводить богослужения двум местным священнослужителям — Константину Габисония и Петре Гудушаури.

Решение предстоятеля оказалось неприемлемым для части прихода. Люди потребовали, чтобы священники открыли запертую дверь, за которой совещались, и публично ответили на вопросы.

Толпа повалила на балкон, ограждённый деревянными перилами, и собралась у кабинета, где закрылись священнослужители. В какой-то момент конструкция обвалилась, несколько человек упали вслед за ней с высоты второго этажа. Пострадавших доставили в больницу, расследованием происшествия занялось МВД Грузии.

После инцидента митрополит Стефан с помощью полицейского кордона покинул второй этаж резиденции, объяснив СМИ, что противостояние было вызвано провокационными действиями духовенства и части прихода.

"Пострадали журналист телекомпании "Пирвели" Папуна Шушания, оператор телекомпании "Рустави-2". Физически оскорбили журналиста телекомпании "Мтавари". Людей выбросили с балкона. Где патриарх? Как вам не стыдно?!" — возмутилась журналистка Бердия Каландия в "Фейсбуке".

Глава отдела по связям с общественностью грузинской патриархии Андрия Джагмаидзе заявил, что церковь полностью поддерживает митрополита Стефана, и сравнил инцидент с самыми жестокими гонениями. По его словам, произошло вторжение в резиденцию и это "неслыханная наглость". Священник пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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