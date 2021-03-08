"Резко закричала и начала плакать": СК возбудил уголовное дело после того, как трёхлетнюю девочку ударило током в московском ТЦ "Европолис"
В больнице ребёнку диагностировали электротравму.
СК возбудил уголовное дело после того, как трёхлетнюю девочку ударило током в московском ТЦ. Видео © "Москва 24"
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как трёхлетнего ребёнка ударило током в московском торговом центре "Европолис" на проспекте Мира. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по столице.
Расследование проводится по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Назначены все необходимые экспертизы, в ближайшее время будут допрошены родители пострадавшей и администрация ТЦ.
Трёхлетняя девочка была госпитализирована, в больнице ей диагностировали электротравму. Сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает. Мама малышки рассказала, как произошёл инцидент.
По словам женщины, дочка играла на скамейке без обуви и в какой-то момент начала бегать по полу в носочках, потому что играла музыка. Вдруг она резко закричала и начала плакать. Сперва родители подумали, что девочка наступила в воду, им показалось, что была какая-то лужица. Отец подбежал к ней и увидел оголённые провода, прикоснулся к ним и получил удар током.
"Тут мы поняли, что ребёнка тоже ударило током. Она начала резко плакать, дёрнула ногой. После этого мы не могли её долго успокоить. Там играл диджей, а в какой-то момент вырубилась вся техника", — отметила мама в интервью телеканалу "Москва 24".
В свою очередь, управляющий партнёр компании Fort Group, под эгидой которой находится ТЦ "Европолис", Максим Левченко заявил, что никаких оголённых проводов (тем более под напряжением) из пола торчать не могло. По его словам, ребёнок бегал босиком по полу и за что-то зацепился, но сейчас с девочкой всё хорошо.
Родители пострадавшей малышки намерены идти до конца и обращаться в компетентные органы, чтобы наказать виновных. Инцидентом уже занялась столичная прокуратура, об этом сообщается на сайте ведомства. В ходе проверки сотрудники оценят соблюдение требований безопасности и рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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Ранее Лайф сообщал, что в другом торговом центре четырёхлетний мальчик зацепился рукой за эскалатор, который поднял его на высоту нескольких метров, после чего ребёнок сорвался вниз. При падении мальчик получил множество травм и попал в больницу в тяжёлом состоянии.
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