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ВОЗ: Меры против распространения коронавируса помогли снизить заболеваемость гриппом

В организации отметили, что внимательно следят за развитием ситуации.

8 марта 2021, 20:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Меры, принятые странами для противодействия распространению коронавирусной инфекции, сократили заболеваемость сезонным гриппом. Об этом на брифинге в Женеве сообщила глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний ВОЗ Сильвия Брайанд.

"Мы отслеживаем сезонную заболеваемость гриппом и можем сказать, что в Южном полушарии наблюдаем крайне низкую циркуляцию. Этому может быть несколько объяснений, однако наиболее реальная гипотеза заключается в том, что те меры, которые приняты для борьбы с коронавирусом, являются крайне эффективными для борьбы и с сезонным гриппом", — отметила Брайанд.

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

ВОЗ следит за развитием ситуации и контролирует все изменения, особенно на фоне проведения вакцинации от коронавируса. На данном этапе можно сделать вывод об эффективности мер против ковида в борьбе с другими инфекционными заболеваниями.

Ранее Лайф писал о том, что глава ВОЗ поблагодарил Россию за инвестиции в науку при создании вакцины "Спутник V".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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