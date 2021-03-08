ВОЗ: Меры против распространения коронавируса помогли снизить заболеваемость гриппом

В организации отметили, что внимательно следят за развитием ситуации.

Меры, принятые странами для противодействия распространению коронавирусной инфекции, сократили заболеваемость сезонным гриппом. Об этом на брифинге в Женеве сообщила глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний ВОЗ Сильвия Брайанд.

"Мы отслеживаем сезонную заболеваемость гриппом и можем сказать, что в Южном полушарии наблюдаем крайне низкую циркуляцию. Этому может быть несколько объяснений, однако наиболее реальная гипотеза заключается в том, что те меры, которые приняты для борьбы с коронавирусом, являются крайне эффективными для борьбы и с сезонным гриппом", — отметила Брайанд.

ВОЗ следит за развитием ситуации и контролирует все изменения, особенно на фоне проведения вакцинации от коронавируса. На данном этапе можно сделать вывод об эффективности мер против ковида в борьбе с другими инфекционными заболеваниями.