ВОЗ: Меры против распространения коронавируса помогли снизить заболеваемость гриппом

"Мы отслеживаем сезонную заболеваемость гриппом и можем сказать, что в Южном полушарии наблюдаем крайне низкую циркуляцию. Этому может быть несколько объяснений, однако наиболее реальная гипотеза заключается в том, что те меры, которые приняты для борьбы с коронавирусом, являются крайне эффективными для борьбы и с сезонным гриппом", — отметила Брайанд.