Создатели "Спутника V" потребовали извинений от EMA за сравнение вакцины с русской рулеткой

Создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" потребовали публичных извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе.

Ранее глава EMA заявила в эфире австрийского телеканала, что возможность экстренного одобрения вакцины в альпийской стране, как это произошло в Венгрии, подобна русской рулетке.

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за её негативные комментарии по поводу того, что страны ЕС напрямую одобряют "Спутник V". EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к EMA и процессу проверки", — говорится в заявлении официального твиттера вакцины.

Создатели российского препарата подчеркнули, что подобные слова вызывают серьёзные вопросы о возможном вмешательстве в текущую проверку, и напомнили, что вакцины и EMA должны быть выше политики.

В сообщении также отмечается, что "Спутник V" одобрен в 46 странах и Европейское агентство лекарственных средств не имеет права подрывать доверие к 46 другим регулирующим органам, которые проверяли все необходимые данные.

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