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Создатели "Спутника V" потребовали извинений от EMA за сравнение вакцины с русской рулеткой

Препарат одобрен в 46 странах, и регулятор ЕС не имеет права подрывать доверие к органам этих государств, отметили разработчики.

9 марта 2021, 00:18
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1367148030068207621/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sputnikvaccine</a></p>

Фото © Twitter / sputnikvaccine

Создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" потребовали публичных извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе.

Ранее глава EMA заявила в эфире австрийского телеканала, что возможность экстренного одобрения вакцины в альпийской стране, как это произошло в Венгрии, подобна русской рулетке.

В Австрии вакцина "Спутник V" вызвала больше доверия, чем AstraZeneca

В Австрии вакцина "Спутник V" вызвала больше доверия, чем AstraZeneca

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за её негативные комментарии по поводу того, что страны ЕС напрямую одобряют "Спутник V". EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к EMA и процессу проверки", — говорится в заявлении официального твиттера вакцины.

Создатели российского препарата подчеркнули, что подобные слова вызывают серьёзные вопросы о возможном вмешательстве в текущую проверку, и напомнили, что вакцины и EMA должны быть выше политики.

В сообщении также отмечается, что "Спутник V" одобрен в 46 странах и Европейское агентство лекарственных средств не имеет права подрывать доверие к 46 другим регулирующим органам, которые проверяли все необходимые данные.

Напомним, 4 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало экспертизу регистрационного досье "Спутника V".

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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