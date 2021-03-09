"Нам такого не надо": в Германии сравнили вакцины Pfizer и AstraZeneca с газом "Циклон Б", которым нацисты травили людей в концлагерях
Глава МВД Австрии назвал это заявление отвратительным и преступным.
Фото © ТАСС / EPA
Член партии "Альтернатива для Германии" Штефан Бауэр сравнил применение вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, с отравляющим газом "Циклон Б", которым нацисты травили людей в концентрационных лагерях. Такое заявление Бауэр сделал во время визита в бывший концлагерь Маутхаузен в Австрии, пишет издание Kronen Zeitung.
"Нам не нужен новый "Циклон Б", будь то как AstraZeneca или как BioNTech. Нет, нам такого не надо", — сказал активист партии.
Бауэр выразил надежду на то, что страшные времена концлагерей больше никогда не вернутся и никто не будет строить их для людей, отказывающихся вакцинироваться и сдавать тесты.
Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал подобное сравнение отвратительным и отметил, что подал заявление в прокуратуру по поводу слов немецкого политика.
"Сравнение вакцины от CoViD-19 с ядом "Циклон Б", убившим миллионы людей, — это не только распространение теорий заговора, это преступно и отвратительно", — сказал Нехаммер.
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